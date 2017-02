Nemusíme být ve všem první. 'Elektroškoda' bude na trhu v roce 2019, říká šéf Škodovky Maier

Předseda představenstva mladoboleslavské automobilky Bernhard MaierFoto: Škoda Auto

ROZHOVOR. Čtvrtina aut, které v roce 2025 vyrobí Škoda Auto, mají být elektromobily. Na setkání se členy vlády to prohlásil předseda představenstva mladoboleslavské automobilky Bernhard Maier. Škodovka by podle něj měla za sedm let vyrábět hned několik modelů na elektrický pohon. V rozhovoru pro Český rozhlas pak Maier upřesnil, kdy by se měl první takový vůz dostat do prodeje.

„První elektrická škodovka bude na trhu v roce 2019. Bude to Škoda Superb plug-in hybrid. Čistě elektrické auto představíme hned poté. V roce 2025 budeme mít více než pět modelů na elektrický pohon, to je, myslím si, náš jasný cíl. Všechno ale začne už v roce 2019," řekl Maier.

Vím, že vývoj elektrického auta dlouho trvá, ale není to přece jen trochu pozdě?

Ne, nemyslím si. Víte, elektrifikace dopravy není jen o tom dělat auta do zásuvky, která lokálně nevypouští žádné emise. Elektromobily jsou jen tak ekologické, jako je elektřina, která je v bateriích. Když se podíváme na státy, které stále vyrábí elektřinu z uhlí, potom musím říct, že v těchto zemích je konvenční pohon ekologičtější než elektrická auta. Musíme se pokaždé dívat na dopady toho či onoho paliva. A druhá věc je, jak dostaneme tu energii do baterií. Musíte mít rozvinutou infrastrukturu dobíjecích stanic. My ve Škodě nemusíme být ve všem první, chceme, aby vše bylo připravené. Proto si myslíme, že rok 2019 je dobrý rok, kdy s elektrickými auty začít.

A co samořiditelná auta? Vyvíjíte nějaká?

Ano, to je něco, co také bedlivě sledujeme. My už v autech máme asistované řízení, ale znovu: Nemusíme být první na trhu. Sledujeme, co naši zákazníci chtějí. Až jednou bude autonomní řízení dostupné, za rozumnou cenu, i Škoda bude mít své samořiditelné auto.

Ptám se proto, že ministr dopravy za hnutí ANO Dan Ťok prohlásil, že by chtěl v Česku vybudovat testovací okruh pro samořiditelná auta. Je to pro vás zajímavá zpráva?

Samozřejmě. Možná v roce 2020 nebo 21 či 22 bude na silnici první samořiditelné auto. A to se potká s obrovským množstvím aut, které budou stále řídit lidé. Proto potřebujeme testovací tratě, kde zjistíme, jak se takové auto chová a co potřebujeme za technologii, aby bylo plně bezpečné. Samozřejmě tu je také třeba vyřešit řadu etických problémů. Digitalizace prostě zažívá vývoj, který nepamatujeme. S vládou jsme v této souvislosti mluvili také o tom, že jsou potřeba i změny ve školství. Ale není to jen o tom, abychom o digitalizaci učili ve školkách nebo na základních školách, musíme učit i lidi kolem 40 až 50 let, kteří sice nejsou staří, ale ani digitálně zdatní. Musíme je učit, že zájem na dalším vývoji technologií má zásadní význam pro celou společnost.

Vraťme se do současnosti. Jak jsou daleko vyjednávání o vstupu Škody na další trhy? V minulosti jste mluvil o Spojených státech, Iránu…

Co se týče Spojených států, na nic nespěcháme, analyzujeme situaci, ale je nám samozřejmě jasné, že USA, které představují 25 procent celého trhu, nemůžeme přehlížet. Musíme na to myslet. Ještě předtím, než ale vstoupíme na severoamerický trh, je tu spousta trhů, na které chceme vstoupit dřív. První bude Jižní Korea, Singapur a Irán. Aktuálně tam jsou nějaké potíže, ale pevně doufáme, že je překonáme.

Bernhard Maier (57)

- narodil se 29. prosince 1959

- vyučil se automechanikem

- v letech 2010-2015 byl šéfem prodejů Porsche

- v německé automobilce působil už od roku 2001

- od 1. listopadu 2015 je předsedou představenstva Škoda Auto

- Škoda Auto za jeho působení loni zákazníkům dodala rekordních 1 055 500 vozů

Stihnete to ještě letos?

Ano, na některé z trhů vstoupíme do konce roku.

Ještě jedna věc mě zajímá: jste více než týden bez šéfdesignéra, který odešel do konkurenčního BMW. Jak jde hledání nástupce Jozefa Kabaně?

Zaprvé musím říct, že Jozef Kabaň udělal pro Škodu Auto skvělou práci. Několik let. Jako designér vyrostl. Dostal příležitost a rozhodl se ji využít. Samozřejmě že se poohlížíme po novém designérovi, vedeme o tom velké diskuze, ale přeci jenom je ještě trochu brzy o tom mluvit.

Autor: Matěj Skalický