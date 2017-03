'V Babišových příjmech máme teď jasno méně, než před audity,' říká analytička Zlámalová

Analytička Echo24 Lenka Zlámalová,Foto: Alžběta Švarcová

Byl nástroj, který zvolil Andrej Babiš pro zveřejnění svých příjmů správný? Analytičky Echo24 Lenky Zlámalové a Tomáše Brabce, partnera poradenské společnosti Apogeo, se na to zeptala moderátorka Českého rozhlasu Plus Barbora Tachecí.

„Podle mě ty zprávy neprokazují skoro nic. A to ze dvou důvodů,“ řekla pro Český rozhlas Plus analytička Echo24 Lenka Zlámalová. „Jednak mě vůbec nepřekvapilo, že jsou to zrovna tyto dvě auditorské firmy, protože to jsou auditoři Agrofertu. Bývalý auditor Agrofertu a současný auditor Agrofertu. Pokud byste si skutečně chtěla nechat udělat nezávislý audit vašich příjmů, tak toho auditora musí objednat někdo jiný. Ne že si ho objednáte vy sama.“

Zlámalová připomíná například audit, který si objednal Karel Schwarzenberg na příjmy Jiřího Čunka a uvádí to jako příklad, který pro ni měl vypovídající hodnotu.

Zvolil Andrej Babiš při auditu svých příjmu správný nástroj? Na to se zeptala Barbora Tachecí v pořadu Den podle. Vložit na svůj web

Firmy Ernst & Young (EY) a PricewaterhouseCoopers (PwC) konstatovaly že Babiš měl v letech 1996 až 2015 zdanitelné příjmy 1,861 miliardy korun, po zdanění si tak vydělal 1,504 miliardy. V letech 2009 až 2011 měl příjmy z prodeje akcií osvobozené od daně v celkové výši 748 milionů korun. Z nakoupených dluhopisů Agrofertu, jejichž úrok nepodléhá zdanění, plynul Babišovi v roce 2014 výnos 76 milionů korun, v roce 2015 to bylo 90 milionů korun. Více >>

„Navíc ti auditoři (v případě A. Babiše, pozn.red) se od toho sami distancovali. Řekli, že vlastně nejde o žádný audit, když si to dobře přečtete, je to vlastně jakési zjištění příjmů. Ve mně to spíš vyvolává další pochybnosti,“ uvedla Zlámalová.

Průkazka čistoty na politickém poli

Jak dále řekla ve vysílání Zlámalová: „Nejdřív Andrej Babiš tvrdil, že jeho příjmy za rok 1993 až 2015 byly dvě a půl miliardy. Teď se dozvídáme, že příjmy za rok 1996 až 2015 jsou 2,4 miliardy. To je samo o sobě velmi podivné. Navíc, když si ty částky čtete – Andrej Babiš až do roku 2002 nebyl majitel Agrofertu – na to ty částky vypadají podezřele vysoké. Já abych tomu věřila, tak bych potřebovala vidět daňová přiznání.“

Tachecí připomněla, že auditorské firmy, které Babiš oslovil, patří k velkým společnostem, k tzv. velké pětce, dle jejího přirovnání. „Firma Ernst & Young obdržela nedávno pokutu ve spojených státech za nadstandardní vztahy s klienty,“ reagovala na to Zlámalová.

Tomáš Brabec, partner poradenské společnosti Apogeo

Byl nástroj, který zvolil Andrej Babiš pro zveřejnění svých příjmů správný? „Já bych tu otázku postavil trochu jinak. Samozřejmě kolegové z nadnárodních společností udělali svůj díl práce, k tomu jsem se už i vyjadřoval. A co se týká osoby, která by to ověření, když to vezmu v tom všeobecném pojetí, měla provést, tak rozhodně je ta nejvhodnější osoba auditor,“ odpověděl Brabec.

Čtěte také: Babiš zveřejnil závěry auditů svých příjmů. Mezi roky 1996 a 2015 vydělal 2,4 miliardy

„Standardů je více, nejsou to jen mezinárodní standardy pro audit a pro prověrky, které jsou ve zprávách zmíněné. Jsou to i další standardy, podle kterých je možné provést ověření na základě předložených podkladů.“

Zlámalová také zpochybňuje příjmy, o kterých (podle Zlámalové) Babiš tvrdí, že jsou z prodeje akcií nebo firem. Dle jejího tvrzení se ukazuje, že jsou to firmy, které Babiš prodal jako fyzická osoba Agrofertu. „Kde Babiš původně firmy vzal? Za jaké hodnoty se prodávaly? Myslím, že v této chvíli je v Babišových příjmech méně jasno než předtím, než byly audity zveřejněny.“