Zvýšit daně bohatým je návrat do normalizace, odnese to střední třída, říká ekonom

Pavel KohoutFoto: Jan Bartoněk

ROZHOVOR. Progresivní zdanění zažilo svou největší slávu během normalizace, odnesou to lidé se středními příjmy, říká v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu ekonom Pavel Kohout ze společnosti Robot Asset Management SICAV. Čtyři daňové sazby pro jednotlivce navrhuje ve svém volebním programu ČSSD v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Sazba by rostla s výší výdělků. Zatímco tedy lidé s příjmy do 30 000 měsíčně by platili daň 12 procent, u výdělků nad 50 000 korun měsíčně by daň byla 32 procent. Progresivní zdanění navrhuje ČSSD i u firem. Návrh v reakci odmítli vládní lidovci i pravicová opozice.

Co si o progresivním zdanění myslíte?

Je to návrat do 70. a 80 let, kdy myšlenka progresivních daní byla ve své největší slávě. To samozřejmě ještě v souvislosti s tím, že kapitál v této době nebyl tolik pohyblivý jako dnes a mohlo to fungovat spíše v prostředí uzavřených ekonomik. Pokud ale máme moderní otevřenou ekonomiku, jako je ekonomika česká, nebude to fungovat dobře.

Proč? Jaká jsou rizika?

Daňoví poplatníci s nejvyššími příjmy si vždy najdou nějaký trik, jak optimalizovat své daně. Střední třída, která pobírá okolo 50 tisíc korun měsíčně, tedy kvalifikovaní poplatníci, si řeknou, proč bychom pracovali tady, když při naší kvalifikaci se můžeme uplatnit v Německu nebo kdekoli jinde. Hrozí nebezpečí, že si vytvoříme ekonomiku, která bude závislá na levné pracovní síle. A nikdy se nevymaníme z toho stadia montovny, ve kterém jsme teď.

Takže předpoklad ČSSD, že se progresivním zdaněním příjmů nezatíží rozpočet je podle vás mylný?

Je to katastrofálně špatně. Svědčí to o tom, že ČSSD vůbec nemá jakékoli ekonomické myšlení.

Podle sociálních demokratů funguje progresivní daň v řadě zemí Evropské unie.

V podstatě všechny země mají nějaké progresivní zdanění. Musíme ale vzít v úvahu, že v našem případě máme ještě odvody, sociální pojištění neboli daň na důchod. Když dáme dohromady české daně a odvody, tak jsou bizarně progresivně degresivní. Nejvíce znevýhodňují skupinu, která pobírá od 40 do 100 tisíc měsíčně. Pokud je někdo opravdu hodně bohatý, má třeba půlmilionový plat, tak je na tom už poměrně dobře, protože do hry vstupují stropy. Pokud je ale někdo kvalifikovaný pracovník, který vydělává kolem 60 až 70 tisíc korun měsíčně, ten je bit velmi těžce a nemá absolutně žádnou šanci, jak optimalizovat své příjmy.

Z jaké evropské země bychom si ohledně daňové politiky měli vzít příklad?

Dobře to funguje v Estonsku. To je země, která má rovnou daňovou sazbu. Je tam jednoduše definovaný základ, ze kterého se daň neplatí. Tím se zabezpečí progrese, aby ti úplně nejchudší byli osvobozeni. Pak se ještě dá mluvit o Švýcarsku. To má ale obecně výrazně nižší míru daňové zátěže, než má Česká republika, což je také důvod, proč je Švýcarsko tak bohatá země. Dokonce v jednom kantonu byl pokus i zavést degresivní daň (při vyšším daňové základu platí nižší daňová sazba – pozn. red.), protože Švýcarsko na rozdíl od českých sociálních demokratů nepovažuje bohaté za třídního nepřítele, ale za někoho, kdo přináší investice.

Takže ani současný daňový systém, který u nás funguje, není podle vás ideální?

K Česku funguje bizarní konstrukce. Nejvíce jsou postiženi lidé, kteří vystudovali vysokou školu, hodně pracují, snaží se. Tím pádem mají vyšší příjmy, ale ne takové, aby byli miliardáři.

Pavel Kohout je ekonom, který podílel na sestavení ekonomický program strany Realisté. Dříve pracoval například pro skupinu PPF. Byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a působil i jako poradce na ministerstvu financí.

Progresivní daň podle návrhu sociální demokracie míří nejen na jednotlivce, ale i firmy. Nevedlo by to k pokřivení podnikatelského prostředí?

Samozřejmě by to vedlo k horšímu podnikatelskému prostředí. Je to další doklad, že ČSSD neovládá ekonomii, že nerozumí daním ani hospodářskému mechanismu. Vedlo by to k tomu, že by velký kapitál začal hledat alternativy, jak optimalizovat daňové výdaje. A ti malí živnostníci a podnikatelé jsou už nyní dostatečně pošlapáváni, takže těm by hypotetická výhoda nepomohla.

Současně ČSSD minulý týden navrhla bankovní daň. Co soudíte o ní?

Díky tomu, že jsme neměli žádnou bankovní daň, tak jsme se kromě jiného vyhnuli bankovní krizi, která postihla v podstatě všechny západoevropské země včetně Německa, Rakouska, Nizozemska nebo Velké Británie. A právě proto, že české podnikatelské prostředí je vstřícné alespoň k velkým korporacím, jsme se vyhnuli finanční krizi. Záměr zavést něco podobného, je hra s ohněm.

Autor: Kristýna Novotná