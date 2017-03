Akademici Masaryka svými prohlášeními poškozují, o nasazení do kin věděli, brání se distributor filmu

Karel Roden v hlavní roli dramatu MasarykFoto: Bioscop

Přestřelka nad filmem Masaryk a jeho úspěchem na Českých lvech pokračuje. Nově se ohradil proti kritice, že předčasným a limitovaným promítáním filmu na konci roku tvůrci taktizovali, ředitel distribuční společnosti BIOSCOP, která ho posílá do kin. Masaryk se zatím promítal pouze týden na konci loňského roku v pražském kině Lucerna, což někteří lidé z filmového průmyslu považují za zneužití pravidel.

„Limitované uvedení filmu na konci minulého roku bylo plánované a dopředu konzultované s Českou filmovou a televizní akademií, a to už na jaře 2016 formou oficiálního dotazu, na nějž vedení ČFTA odpovědělo kladně,“ prohlásil Robert Schaffer, ředitel distribuční společnosti BIOSCOP.

Podle něj měla akademie více než půl roku času na to, aby řekla, že s jejich postupem nesouhlasí. To ale neudělala a Schaffer tak nynější kritiku považuje za překvapivou.

„Nyní poškozují někteří představitelé akademie svými prohlášeními samotný film a tím nepřímo znevažují práci všech filmařů, kteří se na tomto mimořádném snímku podíleli,“ říká. Podle něj je limitované uvedené distribuční strategií užívanou po celém světě.

Změna pravidel

Film Masaryk dostal dvanáct Českých lvů ze čtrnácti nominací. Překonal tak rekord, který dosud držel Hořící keř s jedenácti cenami. Podle stanov se snímek mohl o České lvy ucházet právě proto, že ho producent uvedl v prosinci na sedm dnů v pražském kinu Lucerna.

Vítězství filmu Julia Ševčíka vyvolalo různé reakce i na sociálních sítích. Lidé se často pozastavovali nad tím, že film neviděli. V kinech se totiž objeví až ve čtvrtek.

Česká filmová a televizní akademie už avizovala, že kvůli Masarykovi zváží změnu pravidel pro nominaci filmů na Českého lva. Podle prezidenta Akademie Iva Mathé se ale musí případná změna pravidel dobře zvážit, aby některé filmy naopak nepoškodila.

„Ještě tento týden se setká prezidium. Některým to přirozeně zkazilo náladu, to využití, zneužití pravidel. Musíme si říct, jestli je to opravdu zásadní zneužití, nebo producentská strategie, která si vyžádá úpravu stanov,“ řekl Mathé Radiožurnálu.

Autor: ČRo