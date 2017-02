Osobnosti přejí Formanovi: hodně zdraví, dobrou kartu a aspoň ještě jednou tolik

UVNITŘ VIDEA. Oscarový režisér Miloš Forman slaví 85. narozeniny. Autor snímků jako je Hoří, má panenko, Přelet nad kukaččím hnízdem nebo Lid vs. Larry Flint ovlivnil svou tvorbou českou i světovou kinematografii. Český rozhlas se proto zeptal dalších českých tvůrců, co by Formanovi vzkázali k jeho životnímu jubileu.

Obecně převládají přání odkazující na Formanovo zdraví nebo jeho zamilované doutníky. Řada oslovených pak zmiňuje své oblíbené filmy a jejich vliv na vlastní život.

Zpěvák a moderátor Karel Štědrý děkuje Miloši Formanovi za krásné okamžiky u filmového plátna a promítačky. Rád podle vlastníc slov vzpomíná na společná setkání v New Yorku i v Čechách.

Herec a scenárista Zdeněk Svěrák má na Formana spoustu vzpomínek. Nejvíce je mu ale vděčný za to, jak jim držel palce, když byli v Americe. „Největší poklad od vás mám zarámovaný v předsíni. Je to dopis, který jste napsal mému synu Janovi, když jste viděl film Kolja – ještě, než dostal Oscara. Píšete tam: Jane, myslím, že je to krásný a myslím i velký film. Pozdravujte pane otce,“ říká ve vzkazu Svěrák.

Herec Vojtěch Kotek sice Formana nikdy nepotkal, ale má jako spousta dalších lidí pocit, že ho zná. K jeho narozeninám mu děkuje jménem začínajících filmařů všech generací.

Herec Otakar Brousek ml. říká, že byl vždycky velkým Formanovým fandou. Teď mu hlavně přeje, aby přijel do Prahy a šel do Hostivic do číny, protože slyšel, že mu tam moc chutnalo.

Spíše humorně pojali přání herci Petr Čtvrtníček a Jaroslav Plesl, kteří nejenže Formanovi poslali závěrem pusu, ale ještě mu vzkázali „jednou tolik“.

„Hodně zdaru. Máme vás rádi,“ popřál Formanovi herec Jakub Kohák.

Šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava Petr Fischer vzkazuje, aby Formanovi dál chutnali doutníky a aby se jeho filmy udržely v dějinách filmu dalších 300 let.

„Když jsme se viděli naposledy, tak jeho první otázka byla, kolik beru prášků. Beru jich asi tolik, co on,“ vzpomíná režisér Jiří Menzel. Formanovi popřál, aby mu bylo v Americe dobře.

Herec Jan Hraběta z Divadla Járy Cimrmana také připomněl Formanovu lásku k doutníkům. „Ať dál chutná,“ popřál.

Herci Aleš Háma a Jakub Wehrenberg natočili svůj vzkaz v prázdném sálu Obecního domu. Formanovi popřáli, aby se svými filmy nikdy prázdný sál nezažil.

„Pro mě je největší z těch velikých,“ říká k osobě Miloše Formana fotograf Jan Šibík.

Moderátorku Radiožurnálu Lucie Výbornou prý Formanovy filmy ovlivnili předevšíím v období jejího dospívání. A protože slyšela, že má rád mariáš, tak režisérovi přeje, aby měl vždy dobrou kartu.

Podle hudebníka Jiřího Stivína je nejdůležitější, aby si Forman z ničeho nic nedělal a užíval života, dokud to stále jde. On sám by si zase nejvíc přál, aby natočil, nebo se alespoň podílel na produkci dalšího filmu.

Herec Jan Budař chtěl Formana svou zprávou potěšit, a tak režiséra s úctou a respektem zdraví a vzkazuje mu, že miluje jeho filmy.

Fotografka Zuzana Mináčová Formanovi přeje, aby byl zdraví a úspěšný. Podle ní je úžasné, že existuje.

„Přeju, abys byl v pohodě. Ale ty vlastně seš v pohodě. Udělej 104 a pak ti zase popřeju,“ vzkazuje na závěr režisérka Jitka Němcová.

Autor: Kristina Roháčková