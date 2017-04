Rychle a zběsile 8: další automobilové porno s bravurně zvládnutým tupým výrazem Diesela

Z filmu Rychle a zběsile 8Foto: CinemArt CZ

RECENZE. S novým dílem se z oblíbené automobilové série oficiálně stává oktalogie. Poprvé si musí vystačit bez zesnulého Paula Walkera, jinak ale zůstává věrná svým tradicím – myšlence rodiny překračující pokrevní pouto, automobilovým honičkám odporujícím logice, dialogům zcela postrádajícím smyslu a záběrům na spoře oděná děvčata, kterým kamera zajíždí tou delší cestou až do krku.

Hraje upbeatová skladba, letecké záběry mapují město a ulicemi se prohání nadupaná kára. Nemusíte hádat dlouho, abyste odhalili, že se zrovna díváte na nějaký z dílů Rychle a zběsile. Od prvního filmu sice uteklo už 16 let, za kterou se z gangu nelegální pouličních závodníků postupně stali spolupracovníci policie, jako by se za tu dobu ale nic nezměnilo.

Pod záminkou co nejatraktivněji natočit sérii automobilových honiček a destrukcí se tu předstírá nějaký děj, který známé i neznámé postavy nikam příliš neposouvá a spíš jenom ruší. Asi jako v pornu. Vlastně úplně přesně jako v pornu.

Čtěte také: RECENZE: Gleesonův teplákový patriarchát v Proti vlastní krvi zaujme málokoho

V novince, která nese v originále název Osud zběsilých, se rodina rozpadá zevnitř. Za Domem (Vin Diesel), který si užívá kýžené líbánky s Letty (Michalle Rodriguezová) na Kubě, totiž dorazí záporák tohoto dílu (hackerka Cypher ztvárněná Charlize Theronovou), aby mu osobně předal motivaci ke zradě svého týmu.

Těm to dává jedinečnou příležitost opustit svá nudná zaměstnání (hádejte, kdo koučuje dívčí fotbal), spolupracovat se starými přáteli i nepřáteli, zacitovat některé hlášky z předešlých filmů a procestovat zbytek rozpočtu, co šel na demolici stovek aut a účes Charlize Theronové.

Osmý díl Rychle a zběsile nabízí mnoho k pobavení – ironicky i vážně. Tvůrci se snaží dostat automobilové honičky do nových extrémů, nechávají je testovat škálu terénů a čím dál více vsázejí na reálné situace z reálných silnic. V asi nejzábavnější scéně celého snímku třeba mění samořízená auta v synchronizované ničící stroje, jen aby je pak s přídavkem roztomilé přezdívky „zombie auta“ nechala popadat na hromádku šrotu.

RYCHLE A ZBĚSILE 8

akční

USA, 2017, 136 min

Režie: F. Gary Gray

Hrají: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theronová, Kurt Russell, Michelle Rodriguezová a další

Hodnocení: 50 %

Kurt Russell se vrací jako nejnadšenější agent světa pan Nikdo a tentokrát s sebou přivádí i Scotta Eastwooda v roli zelenáče Malého Nikoho, aby ve filmu měli na koho směřovat vtípky. Charlize Theronová jako tuctový hacker s dlouhými dredy vypadá, že si upřímně užívá pauzu od herectví. A Vin Diesel bravurně zvládá svůj typický tupý výraz, takže diváci nemusí sledovat případné konfliktní emoce jeho postavy.

Kvůli kameře se chvílemi nedá vyznat v prostoru a dialogy se dají pomalu odříkávat současně s postavami. Pokud ale vědomě jdete na Rychle a zběsile, určitě nečekáte, že vás to intelektuálně povznese. A ve zbylém snímek docela uspokojivě prospívá. Pro zachování alespoň zdánlivé rovnováhy ve vesmíru by ale s každým dalším dílem měl vzniknout i nový film do striptérské série Bez kalhot.

Autor: Kristina Roháčková