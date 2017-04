Špunti na vodě jsou jako S tebou mě baví svět na kánoích a raftech

Z filmu Špunti na voděFoto: Bioscop

RECENZE. Léto letos do českých kin přichází brzo. Ve čtvrtek totiž měla premiéru rodinná komedie Špunti na vodě, která figurky osvědčeného scénáře Marie Poledňákové usadila místo lyží na palubu raftů a kánoí. A pokud byla slavnostní premiéra v Lucerně nějakým ukazatelem, lidi to baví. To zas bude na Sázavě narváno.

Malé Kačence (Karolína Morschlová) se zatoulá křeček Ferda. Táta David (Hynek Čermák) jí proto vypráví o tom, jak si Ferda pouze vyšel na výlet, protože – ačkoli ji má moc rád –, si musel aspoň na chvíli odpočinout od své manželky a čtyř dětí.

Čtěte také: Rychle a zběsile 8: další automobilové porno s bravurně zvládnutým tupým výrazem Diesela

Davidovi se ta dramatická stylizace nadmíru povede, a to hlavně proto, že měl podobné plány jako Ferda. Spolu s bratrem Igorem (Jiří Langmajer) totiž chtěli využít příjezdu bratrance Ondry (Pavel Liška) z Kanady a sjet si ještě před zlatou svatbou svých rodičů Sázavu. Jejich plán ale překazí skutečnost, že jejich partnerky (Taťána Vilhelmová, Anna Polívková, Jana Kvantiková) možná potřebovaly pauzu ještě akutněji.

Jenže touha po pánské jízdě je silnější než sliby, a tak se trojice sbalí a vezme na vodu i děti: náctiletou Elišku, která se chce zbavit příjmení svého nepřítomného otce, tři hláškující chlapce, dvě slečny s potravinovou alergií a také zrzavou Kačenku, kterou otec neustále někde zapomíná.

Špunti na vodě zobrazují jednoduchý svět, kde proti sobě stojí neslučitelné tábory žen a mužů, kde jsou si naprostí cizinci ochotni půjčit auto a kde největší drama představuje sjíždění jezu. Skoro byste jim to chtěli i prominout, protože vás i přes tu prostomyslnost udržují v dobré náladě a dokonce vás ani nestačili urazit v úvodní patnáctiminutovce.

ŠPUNTI NA VODĚ

komedie

ČR, 2017, 85 min

Režie: Jiří Chlumský

Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Taťána Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Jana Kvantinková

Hodnocení: 50 %

Co se týče kvality, spadá samozvaná „pohodová komedie“ Jiřího Chlumského nejméně o úroveň výše, než na co je český divák zvyklý. Stále však nedosahuje na to, co by si český divák zasloužil. Humor přece dokáže fungovat i bez stereotypu, sexismu a lehké homofobie. Musí se ale Špuntům nechat, že na rozdíl od S tebou mě baví svět už neukazují otce jako rodičovsky zcela neschopná individua. I tak se ovšem neubrání otázce: „A kdo teď bude vařit?“

Filmu se podaří pár slušných vtípků, zbytek se pak nese v náladě komedie pro děti spojené s jazykem pro dospělé. Velká část scén je dodabovaná, což působí humorněji než některé cíleně komické scény. Za jakési všudypřítomné osmé dítě pak platí product placement, které se ale na rozdíl od Kačenky ne a ne ztratit. Největší napětí vzbuzují vnitřní dohady diváka, kdy už konečně spadnou Liškovy nebezpečně nízko nasazené plavky.

Autor: Kristina Roháčková