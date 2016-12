Zemřela herečka Carrie Fisherová, princezna Leia z Hvězdných válek

Ve věku 60 let zemřela herečka Carrie FisherováFoto: Fotobanka Profimedia

Ve věku 60 let zemřela herečka a spisovatelka Carrie Fisherová. Proslavila se rolí v kultovní filmové sci-fi sérii Hvězdné války, kde hrála princeznu Leiu Organu. Fisherová dostala den před Vánoci rozsáhlý infarkt, když letěla z Londýna do Los Angeles. Záchranáři ji po přistání převezli v kritickém stavu do nemocnice.

„Svět ji miloval, bude nám všem chybět. Celá rodina vám děkuje za vaše modlitby,“ potvrdil úmrtí Carrie Fisherové mluvčí její rodiny.

Šedesátiletá herečka letěla den před Vánoci z Londýna do Los Angeles. V letadle ji ale čtvrt hodiny před koncem letu postihl rozsáhlý infarkt.

Cestující dokonce museli zahájit resuscitaci. Záchranáři ji po přistání převezli v kritickém stavu do nemocnice, kde byla hospitalizována na jednotce intenzivní péče.

Carrie Fisherová debutovala před kamerou v roce 1975 v komedii Šampón. Poté studovala rok a půl herectví v Londýně.

Proslavila se ale především díky roli princezny Leiy Organy. Poprvé se jako mladá kráska s charakteristickými drdoly objevila na filmovém plátně už v roce 1977 v prvních Hvězdných válkách, které měly podtitul Epizoda IV - Nová naděje.

Společně s Markem Hamillem a Harrisonem Fordem ztvárnila v původních dílech sci-fi série pro fanoušky nezapomenutelnou trojici. Později si Leiu zahrála také v dalších původních pokračováních této série. V posledním, sedmém díle Star Wars: Síla se probouzí se ale z mladé princezny stala generálkou odboje.

Kromě Hvězdných válek se také objevila v romantické komedii Když Harry potkal Sally z roku 1989 nebo v komedii Ženy z roku 2008.

Čtěte také: Herečka známá z Hvězdných válek jako princezna Leia je v nemocnici. Dostala infarkt

Fisherová je autorkou čtyř románů a tří pamětí. Ve svých knihách popisovala mimo jiné svůj boj se závislostí na kokainu a lécích i s psychickou chorobou.

V té poslední poslední píše o románku s Harrisonem Fordem, který si ve slavné sci-fi sérii zahrál kapitána hvězdné lodi Hana Sola. V té době byl ženatý a měl dvě děti.