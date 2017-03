Chuligáni naháněli rodiny s dětmi do řeky. Opavský klub chce kvůli výtržnostem změnu pravidel

Fanoušci se opakovaně střetli s policistyFoto: ČTK

Opavský fotbalový klub bude žádat změnu ligových pravidel. U Ligové fotbalové asociace (LFA) chce prosadit, aby se v budoucnu rizikové zápasy hrály bez problematických fanoušků, řekl předseda představenstva druholigového klubu Marek Hájek. Vychází ze sobotních zkušeností, kdy se 1500 fotbalových chuligánů, kteří nesměli na stadion, během zápasu s Baníkem Ostrava opakovaně střetlo s policisty.

„To, co se stalo v sobotu, nemělo obdoby. Ti lidé neměli zábrany. Rodiny s dětmi naháněli do řeky,“ řekl. Odmítá výhrady, že opavský klub měl pustit fanoušky Baníku na stadion, kde by byli pod větší kontrolou a snáze zvládnutelní. I přes nátlak ostravského klubu a ligové asociace hostům představitelé Opavy poskytli jen 340 vstupenek.

Hájek je přesvědčen, že toto rozhodnutí bylo správné. „Nedovedu si představit, co by se dělo, pokud bychom je pustili na náš stadion. Naopak budeme iniciovat změnu regulí tak, aby se v budoucnu takové zápasy hrály bez problematických skupin,“ řekl Hájek.

Klub nejprve nabídl Baníku pět procent kapacity, což odpovídá 340 vstupenkám. Později kvótu navýšil na 700 míst. To ale Baník odmítl a požadoval 1500 míst. Opavští se pak vrátili ke 340 vstupenkám. Nakonec na stadionu byly necelé tři desítky fanoušků Baníku. Ostatní - prodáno bylo víc než 80 vstupenek - zápas bojkotovali a zůstali v okolí stadionu.

To, že hosté dostali 340 lístků, je podle mluvčího LFA Daniela Hajného v souladu se soutěžním řádem. „Pořádající klub SFC nebyl povinen vyhovět požadavku FC Baník Ostrava na navýšení počtu vstupenek. Skutečnost, že do Opavy dorazila velká skupina ostravských příznivců bez vstupenky na toto konkrétní utkání, nebylo možné ze strany LFA ovlivnit,“ prohlásil.

Podle některých ohlasů by fanoušci na stadionu mohli být pod větší kontrolou. To by ale znamenalo vyšší náklady na pořadatelskou službu. Tyto otázky se řešily už dva týdny před zápasem na společném jednání klubů, asociace a policie.

Neměli vstupenky

Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel uvedl, že pokud by byli všichni fanoušci na tribuně H, kde by byli omezeni ploty a pod větší kontrolou, mohla situace vypadat jinak. „Opatření bychom nastavili a připravili jinak,“ dodal s tím, že ale není jasné, jestli by problémy nevypukly i na stadionu. „Je otázkou, co by se stalo. Možná by vznikla podobná situace. Sice jiného charakteru, ale podobného rozsahu.“

Do Opavy dorazilo asi 1500 příznivců ostravského klubu, přestože neměli vstupenky na zápas. Konflikty nastaly už v okamžiku, kdy se dav dostal ke stadionu. Výtržníci začali odpalovat dělobuchy. Tehdy policie zakročila poprvé.

Další střety nastaly v době zápasu. I po něm agresivní jádro z řad fandů Baníku se pokusilo vylomit bránu na stadion, pokračovalo v odpalování dělobuchů a útoků na policii či bezpečnostní službu. Poškodilo několik policejních vozů. Policisté na šest desítek lidí zadrželi. Tři už byli obviněni.