Fotbalová reprezentace porazila San Marino 6:0. Dvakrát se trefili Barák a Darida

Česká fotbalová reprezentace porazila San Marino 6:0Foto: ČTK

Česká fotbalová reprezentace přehrála San Marino v kvalifikačním utkání o postup na mistrovství světa a zvítězila 6:0. Hned dvěma brankami a jednou asistencí se blýskl dvaadvacetiletý Antonín Barák, dva góly zaznamenal také Vladimír Darida. Poločasový výsledek je nejlepší v historii českého národního týmu.

Česká reprezentace se dostala do vedení v 17. minutě. Povedenou akci mohl zakončit už Gebre Selassie, ale těsně před gólmanem ještě přihrál Antonínu Barákovi, který vstřelil druhý reprezentační gól. A Češi se radovali hned vzápětí. Tentokrát Barák asistoval a branku si připsal Vladimír Darida, který poslal balon k tyči.

Během dalších pěti minut už Česko vedlo 3:0 a střelcem byl opět Barák. Ladislav Krejčí sklepnul dlouho přihrávku od Tomáše Sivoka a Barák v pokutovém území z první nekompromisně zakončil pod břevno.

Vzápětí se prosadil aktivní Gebre Selassie, který ve skluzu poslal do brány přízemní míč. Ve 43. minutě zakulatil stav utkání na 5:0 Michael Krmenčík, kterému naservíroval balon přímo před brankáře Jakub Jankto.

Do šance se dostalo i San Marino, když v úvodu druhého poločasu Tommaso Zafferini obešel obránce a dostal se k brankáři Tomáši Vaclíkovi, který ale proti střele k tyči zakročil. Faulem si v 77. minutě pomohl Davide Simoncini a byla nařízena penalta, které se ujal Vladimír Darida a střelou k pravé tyči zvýšil vedení českého týmu na 6:0.

Český národní tým odehrál nejlepší poločas v historii. Dosavadní nejlepší výsledek byl 4:0.

Před utkáním se San Marinem udělal kouč Karel Jarolím dvě změny oproti přátelskému utkání s Litvou. V základní sestavě nastoupil Michael Krmenčík a Jakub Jankto, kdy oba s Litvou nastupovali až ve druhém poločase a oba skórovali. V 67. minutě proti San Marinu střídal Jankta Jaromír Zmrhal a v 68. minutě nastoupil Milan Škoda místo Krmenčíka. Místo Baráka se dostal na hřiště v 76. minutě Tomáš Hořava.

Česká republika má ve skupině C osm bodů a zařadila se na druhé místo před Ázerbajdžán. Ten ale v neděli hraje se Severním Irskem, které bude dalším soupeřem České republiky, a to 10. června v Oslu. Na mistrovství světa do Ruska postupují přímo jen první týmy ze skupiny. Osm nejlepších celků z druhých příček čeká baráž o zbylá čtyři místa.

Utkání skupiny C kvalifikace MS 2018 ve fotbale v Serravalle:

San Marino - ČR 0:6 (0:5)

Branky: 17. a 24. Barák, 19. a 77. z pen. Darida, 26. Gebre Selassie, 43. Krmenčík. Rozhodčí: Tohver - Reinvald, Klaasen (všichni Est.). ŽK: M. Vitaioli, Palazzi, D. Simoncini, Mazza (všichni San Marina).

Sestavy:

San Marino: A. Simoncini - Palazzi, Cesarini, D. Simoncini, F. Vitaioli, Rinaldi (62. Tomassini) - Zafferani, Cervellini (90. Battistini), Domeniconi, M. Vitaioli - Stefanelli (84. Mazza). Trenér: Manzaroli.

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Sivok, Brabec, Novák - Darida - Krejčí, Dočkal, Barák (75. Hořava), Jankto (67. Zmrhal) - Krmenčík (67. Škoda). Trenér: Jarolím.

Autor: Nikola Šrámková