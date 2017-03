Historický obrat. Barcelona nastřílela PSG 6 gólů a postupuje do čtvrtfinále Ligy mistrů

Fotbalisté Barcelony jako první v historii Ligy mistrů vymazali čtyřbrankovou ztrátu. V odvetě osmifinále doma deklasovali PSG 6:1 a napravili úvodní prohru 0:4. Společně s Barcelonou postupuje také Dortmund, který doma porazil Benficu Lisabon 4:0 i díky hattricku Aubemeyanga.

Barcelona výborně vstoupila do utkání a už ve třetí minutě otevřel skóre po závaru v šestnáctce hlavou Suárez. Uruguayský kanonýr dal v 64. domácím utkání za "Barcu" 65. gól. Domácí sevřeli PSG na jeho polovině, ale dlouho stříleli nepřesně.

Pět minut před pauzou se aktivnější Barcelona přece jen dočkala šťastné druhé branky. Iniesta patičkou vrátil míč do šestnáctky a Kurzawa nepovedeným odkopem zamířil do vlastní sítě.

Katalánci na začátku druhé půle udeřili potřetí. Rozhodčí Aytekin za souboj Meuniera s Neymarem na radu brankového sudího nařídil penaltu, kterou bezpečně proměnil Messi. Pařížský tým se však poté zvedl. Cavani nejprve zblízka napálil tyč a v 62. minutě povedeným volejem snížil.

Domácí v tu chvíli potřebovali k postupu vstřelit další tři góly, což se nezdálo být moc reálné. Barcelona ale především díky Neymarovi předvedla fantastický závěr. Brazilský útočník nejprve v 88. minutě skóroval z přímého kopu a za tři minuty proměnil druhou penaltu v zápase. Hrdinou domácích se pak stal sváteční střelec Roberto, který zužitkoval Neymarův "nadýchaný" centr.

Skvělý start se povedl také Dortmundu, který už ve čtvrté minutě smazal náskok lisabonského mužstva. Míč z rohu prodloužil Pulisic na Aubameyanga a ten hlavou překonal brankáře Edersona. Přes slibný úvod už první půle další velké šance nenabídla.

Krátce po pauze mohl vyrovnat Cervi, jehož střelu na poslední chvíli zblokoval obránce Piszczek. Poté začal úřadovat Dortmund. V 59. minutě zvýšil obloučkem Pulisic, který si připsal první zásah v LM, a za dvě minuty po další přihrávce za obranu skóroval opět Aubameyang.

Gabonský kanonýr v 85. minutě trefou do odkryté branky dokonal hattrick a zpečetil jasnou výhru německého mužstva. Aubameyang tak dokonale napravil zahozenou penaltu z prvního duelu v Portugalsku. Dortmund si zahraje čtvrtfinále potřetí za posledních deset let.

