Atomový vlak do Ameriky a rakety ke hvězdám, tak si v Sovětském svazu představovali rok 2017

Píše se rok 2017 a Sovětský svaz, vládce planety vypravil další atomové vlaky a jeho hvězdné lodě odstartovaly k cestám do dalekého kosmu. Takhle si Sověti v roce 1960 představovali budoucnost.

Tvůrci ze sovětského studia Diafilm vytvořili 45 filmových snímků v předstihu ke stému výročí říjnové revoluce z roku 1917. Upozornil na to list The Moscow Times.

V roce 2017 podle nich už žijí zlí imperialisté jen na jediném osamoceném ostrově a navíc se v příběhu sami zničí testem zakázané špinavé zbraně. Zato Sovětský svaz prosperuje a podmaňuje si zemi i vesmír. Po mostě přes Beringův průliv mezi Amerikou a Asií sviští atomové vlaky. Počasí řídí létající laboratoře.

Pro rakety už dávno není výzva cesta na orbitu nebo na Měsíc. Téměř rychlostí světla totiž létají do blízkého hvězdného systému Alpha Centauri. Minulostí je i obstarožní budík. Lidi budí umělá ruka, která je něžně bouchne do nosu.

