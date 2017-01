Poklad, který někdo ukryl před husity, našel mladý muž na Rokycansku. V zemi ležel 600 let

Muž našel v lese stříbrné mince z doby Václava IV.Foto: Monika Zettlová

Někdo v lese najde houby, Petr Hudec v něm našel poklad. Keramický džbán plný stříbrných mincí z dob Václava IV. V zemi ležely téměř 600 let. Nyní se nachází v Západočeském muzeu, kde mince zkoumají archeologové a numismatici.

Vzácný poklad našel Hudec poblíž lesní cesty, když vyrazil na procházku. Nejdřív našel jen jednu, dvě mince. „Bylo jich tam jenom pár. Bylo tam ryto od divokých prasat. No a v tom rytí už pár těch mincí bylo, takže jsem potom přivolal kamaráda z dětství, který spolupracuje se Západočeským muzeem. A ten zavolal svým známým archeologům a ti potom vyzvedli tu podstatnou část toho depotu,“ popsal Hudec.

Kde přesně k nálezu došlo, archeologové říci nechtějí. „Konkrétní lokalitu zatím zveřejňovat nebudeme, ale zhruba můžeme říct, že se jedná o východní Rokycansko nebo Zbirožsko. V té nádobě byl částečně dochovaný měšec nebo pytlík z hrubé tkaniny, ve kterém byly uchované právě ty mince,“ řekl archeolog Západočeského muzea v Plzni Antonín Zelenka.

V hliněném džbánku bylo 521 mincí. „Pravděpodobně všechno jsou groše Václava IV., ale nevíme to ještě přesně, není to vyčištěné. Předběžně to vypadá, že je to Václav IV. a nález byl pravděpodobně ukryt ve dvacátých letech 15. století,“ vysvětlil numismatik Západočeského muzea v Plzni Miroslav Hus. „Možná tam bude, až se to vyčistí, i nějaký míšeňský, hessenský nebo quedlinburský groš, ale zatím to vypadá, že jsou to všechno pražské groše.“

Předměstský domek nebo venkovský statek

Hodnota těchto mincí v patnáctém století byla značná. „520 grošů je osm a půl kopy groše. A za to už se dal koupit nějaký hodně malý domek na předměstí Rokycan nebo nějaký malý stateček na venkově. Jedna kráva stála 24 až 48 grošů, takže za tohle se dalo koupit 12, 15 krav, čili stádo krav,“ vysvětlil Hus.

Hodnota mincí ve 21. století je ale úplně jiná. „Je to v desítkách tisíc korun. Teď se to říct nedá, protože potom vyčištění a zhodnocení uvidíme, jestli tam nejsou nějaké ty kontramarky a tak dále. Ale v řádově desítkách tisíc korun,“ řekl ředitel Západočeského muzea v Plzni František Frýda.

Kdo si ale takto značnou částku mohl schovat? „Patrně to byl nějaký sedlák z okolí. Musel to být nějaký lepší sedlák. Nebo hostinský, rychtář, mlynář. Nějaký příslušník té vyšší selské společnosti,“ dodal Hus. Mince si jejich tehdejší majitel schoval nejspíš v době husitských válek před příchodem některého z vojsk.

Mince nyní prochází čistícím procesem, který bude trvat poměrně dlouho. „Chemické lázně, mechanické čištění, ultrazvuk a podobně. Až na konci jara to bude všechno hotové,“ řekl na závěr numismatik Hus.