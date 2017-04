Před 100 lety vstoupily USA do první světové války. Ztratily 115 tisíc mužů, konflikt ale zemi posílil

Před 100 lety vstoupily USA do první světové válkyFoto: Reuters

OBRAZEM. Do první světové války se před 100 lety, 6. dubna 1917, zapojily také Spojené státy americké. Bezprostředním důvodem bylo potopení pěti amerických obchodních lodí německými ponorkami v březnu téhož roku. Veřejné mínění k podpoře vstupu do války změnilo již potopení britské lodi Lusitania v květnu 1915, na níž zahynulo přes 1200 lidí z toho 128 Američanů. USA v první světové válce přišly o 116 516 mužů. Většina jich je pohřbena ve Francii.

První světová válka (1914 až 1918) zasáhla téměř celý svět. Bojovalo se na třech světadílech, na všech světových mořích a konflikt, v němž zahynulo téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů, postihl 38 států. Válka zásadně změnila politické uspořádání Evropy. Rozpadly se staré monarchie a vznikla řada nových států (mimo jiné Československo), válka přinesla nástup bolševiků v Rusku, do popředí se dostaly Spojené státy a postupně se začaly rozpadat koloniální říše.

Významnou postavou americké vojenské účasti se stal John Joseph Pershing (1860 až 1948), kterého prezident Woodrow Wilson jmenoval velitelem Amerického expedičního sboru. Ačkoliv evropští spojenci (státy vítězné Dohody) chtěli americkými vojáky původně pouze zacelit rány ve svých jednotkách, podařilo se Pershingovi prosadit, aby jeho sbor bojoval jako nezávislé těleso. Za své zásluhy v bojích na západní frontě byl Pershing povýšen do hodnosti armádního generála.

Výsledkem války bylo i oslabení Evropy jako globální mocnosti. Své postavení v Asii a Tichomoří posílilo Japonsko a do popředí se dostaly hlavně Spojené státy. Američané téměř zdvojnásobili export do Evropy a zatímco před válkou byla Amerika světovým dlužníkem, v poválečném období se USA staly hlavním světovým věřitelem. Od 20. let tak byly USA největší ekonomikou světa.