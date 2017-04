Definitivní rozhodnutí. Hráči NHL si na olympijských hrách v Pchjongčchangu nezahrají

Sidney Crosby a český útočník Jakub Voráček (vpravo)Foto: Reuters

Vedení NHL rozhodlo, že se hráči nezúčastní olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018. A to i přesto, že Mezinárodní hokejová federace chtěla zajistit hráčům ze zámoří cestovní náklady a pojištění, aby jim start usnadnila. Přitom hráči startovali pod pěti kruhy nepřetržitě od roku 1998.

„Už dříve jsme jasně řekli, že drtivá většina našich klubů je jednoznačně proti přerušení NHL v sezoně 2017/18 kvůli tomu, aby umožnily některým hráčům účast na olympijských hráčů. Uběhlo několik měsíců a žádný smysluplný dialog se neuskutečnil,“ uvedl v tiskové zprávě na oficiálních stránkách soutěže komisionář NHL Gary Bettman.

„Místo toho Mezinárodní olympijský výbor uvedl, že účast NHL v Pekingu v roce 2022 je podmíněna startem v Jižní Koreji v roce 2018. Abychom zabránili možným spekulacím, rozhodli jsme se potvrdit, že sezona 2017/18 se odehraje bez pauzy pro olympiádu. Nyní považujeme tuto záležitost za oficiálně uzavřenou,“ doplnil Bettman.

Na uplynulých pěti zimních olympiádách financoval účast hvězd z NHL Mezinárodní olympijský výbor, který se rozhodl s financováním skončit. Peníze se tak rozhodla poskytnout Mezinárodní hokejová federace, která se nabídla, že by náklady až 20 milionů dolarů (v přepočtu půl miliardy korun) uhradila, ale ani to nestačilo.

Podle Bettmana byla NHL ochotná jednat se všemi stranami, které měly o start jejích hráčů pod pěti kruhy zájem, tedy s MOV, IIHF i Hráčskou asociací NHLPA. „Byli jsme připraveni naslouchat. NHLPA už ale také potvrdila, že nemá úmysl se zapojit do diskuze, aby byla účast hráčů na olympijských hrách pro kluby zajímavější,“ uvedl Bettman.

Průzkum mezi fanoušky

Potvrdil, že majitelé klubů byli proti účasti pod pěti kruhy z mnoha důvodů. Hlavním z nich bylo, že by došlo opět k sedmnáctidennímu přerušení NHL v únoru, kdy je po konci sezony ligy amerického fotbalu NFL a baseballová MLB teprve začíná.

NHL si rovněž udělala na téma startu hráčů NHL na olympiádě průzkumy v Kanadě a USA, aby zjistila, zda si fanoušci přejí přerušení soutěže a start nejlepších hokejistů světa na olympiádě. V USA bylo proti 73 procent respondentů, v Kanadě 53 procent.

Bettman také poukázal na to, že řada klubů měla obavy ze zranění svých opor na olympijském turnaji. Na minulých hrách v Soči je utrpěli útočníci John Tavares z New York Islanders, Henrik Zetterberg z Detroitu, Aleksander Barkov z Floridy či další bývalý hráč Panthers Tomáš Kopecký, kteří pak už s výjimkou Zetterberga do sezony v NHL nezasáhli.

Turnaj v Pchjongčchangu se bude hrát od 10. do 25. února 2018 a čeští hokejisté se utkají v základní skupině A s Kanadou, Švýcarskem a domácí Koreou. Kouč Josef Jandač, který převzal český národní tým z pozice asistenta před touto sezonou, se dopředu chystal na obě varianty vývoje ohledně hráčů z NHL.

„I proto chceme rozšířit to evropské portfolio hráčů, které tady máme, abychom byli dobře připravení na situaci, když to bude bez hráčů NHL a budeme čerpat jen z Evropy. Abychom měli ty hráče trošku připravené a obouchané z těch mezinárodních zápasů,“ uvedl Jandač v říjnu před nominací na listopadový turnaj Karjala.