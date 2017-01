Účetní brankářem. Florida povolala na střídačku amatéra

Bobby Segin při tréninku PanthersFoto: NHL.com

Kustod, účetní a trenér mládeže – i ti se mohou dostat do nejlepší hokejové ligy světa v trochu jiné roli. Pokud za sebou totiž mají brankářskou minulost, je možné, že někdy obléknou dres a na střídačku se postaví v roli gólmanské pojistky. Takové případy se v NHL v této sezony množí.

„Chodil jsem tady v hale, vyřizoval telefony a komunikoval s obchodními partnery. Nic neobvyklého. Tohle je součástí mé každodenní práce.“ říká 25letý Bobby Segin, který pracuje ve vedení organizace Florida Panthers.

V klubech NHL pracují i bývalí brankáři, mohou se hodit také na ledě Vložit na svůj web

Pak mu zazvonil telefon s tím, že půjde na střídačku jako náhradní brankář. Zranění prvního gólmana při předzápasovém rozbruslení si prostě žádá netradiční a rychlé řešení. „Bobby, přijď od šatny,“ uslyšel.

„Přiznávám, že je to vzrušující pocit. Víte, že stačí málo a vy budete muset jít do branky. Stačí málo, jeden špatný pohyb a brankář by musel střídat,“ vysvětluje, jak blízko byl k odehranému zápasu NHL. Pro Floridu by to nebyl takový problém, Segin má za sebou minulost v juniorských soutěžích.

Za Carolinu si zachytal kustod

Podobné případy se poslední dobou množí. Takové situace ale nastávají většinou při sériích zápasů na hřištích soupeřů, když se na druhém konce Ameriky gólman zraní, musí zaskočit leckdo. Při jednom utkání Caroliny to byl nedávno zase kustod, který v brankářské výstroji chodil během zápas brousit svým spoluhráčům brusle a když bylo 7 sekund před koncem rozhodnuto, šel 37letý Jorge Alves do branky.

Čtěte také: Profesionálním hokejistou na jeden večer. Kluby NHL látají sestavu i odměňují děti

„Občas se do branky postavím. Třeba když je nějaký volnější trénink, nebo když je potřeba zaskočit za kluky, kteří si chtějí odpočinout. Moc mi toho v hlavě neběželo. Prostě jsem seděl a koukal na hokej. Občas jsem se probral a uvědomil si, kde to jsem,“ popisuje floridský Segin, který už po zápase v saku a kravatě zase mířil do své kanceláře. S pocitem, že má za sebou jeden zápas v NHL v roli náhradníka.

Zatím to nikdy nevypadalo nápadně. Na bývalých gólmanech není poznat, že jsou to třeba kustodi nebo účetní. A vedení všech klubů NHL ví, že si nemůže dovolit do role golmanské dvojky poslat úplného amatéra. To by byla při další shodě náhod velká ostuda.