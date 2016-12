O čem jsou vánoční hity, které hrají v českých rádiích? V jednom z nich se zpívá třeba o kokainu

Každá píseň má svůj příběh. Například Medvídek je mimochodem na pomyslném černém seznamu církevních hodnostářů (ilustrační foto)Foto: Alexas fotos

Jak vznikaly a o čem vlastně jsou hity, které neodmyslitelně patří k Vánocům v Česku? Některé z nich se staly slavnými až díky filmu, jiné zase až tím, že je nazpívala známá osobnost. Přinášíme 7 hitů, které můžete slýchat ve vánočním čase i v Českém rozhlase a přidáváme jejich příběh.

1. Jingle Bells

Dlouho si Američané mysleli, že je Jingle Bells lidovou písní, předávanou z generace na generaci. Historici ale nakonec určili autora. Je jím americký učitel James Lord Pierpont. Složil ji údajně v Medfordu do nedělní školy na oslavy Díkuvzdání někdy v roce 1850.

Píseň se původně jmenovala One Horse Open Sleigh, v překladu Odkryté saně, tažené jedním koněm. A nebyla to náhoda. Saněmi totiž učitel Pierpont narážel na svoji zálibu v závodech na saních, které byly v Medardu 19. století velmi oblíbené. Z Rolniček se stal vánoční hit ale hlavně díky muzikantovi Bingovi Crosbymu, který ji nazpíval v roce 1943.

Koleda Jingle Bells byla dokonce vůbec první písní, kterou člověk zpíval ve vesmíru. Konkrétně při misi Gemini 6 v 60. letech. Jingle Bells přezpívali a upravili mnozí slavní umělci, včetně Beatles, Dukea Ellingtona, Luciana Pavarottiho nebo Barbry Streissand. Vznikla také celá řada parodií.

2. Půlnoční

Je to už pět let a stále patří mezi české vánoční hity. Mluvíme o písni Půlnoční, kterou v roce 2011 nazpíval Václav Neckář se skupinou Umakart. Pomalu plynoucí, tklivá píseň se proslavila díky českému animovanému filmu Alois Nebel.

Kapela Umakart ji ještě před uvedením filmu hrála na besídkách. Ani režisér Tomáš Luňák netušil, jaký poklad se mu dostal do rukou. Autorem textu písně je Jaromír 99, podle jehož komiksu vznikl film Alois Nebel. Hudbu složili Dušan Neuwerth a Jan P. Muchow.

Podle hudebního publicisty Josefa Vlčka je síla písně v její jednoduchosti, ale také v tom, že vlastně není až tak veselá, jako jiné koledy. Pro zpěváka má píseň také zvláštní význam. V rozhovoru pro regionální deník přiznal, že se chodí občas modlit do kostela. A právě duchovní rozměr textu písně je to, co mu učarovalo.

3. Last Christmas

Píseň Last Christmas prověřil čas. Tak hodnotí tento hit britská BBC. Na rozdíl od jiných vánočních písní totiž tahle vypráví poměrně dramatický a dojemný příběh. Příběh o muži, který dal své srdce dívce, jež ho zadupala do sněhu. Po roce plném zklamání a smutku se znovu setkají, a ona má jiného.

„Strašně podstatné je, že má přesně tu vánoční atmosféru, které v 80. letech působila. To znamená taková uvolněná, pohodová, nepříliš konzumní, ale na druhou stranu ani nepřílíš zbožná,“ popsal, čím je píseň Last Christmas výjimečná, hudební publicista Josef Vlček.

V celé řadě zemí se píseň Last Christmas vyšplhala na první místa hitparád. Ve Velké Británii ale skupině Wham! tahle meta zůstala zapovězena. Ani po 32 letech píseň Last Christmas nezestárla a stále se drží ve vysílání rádií, včetně Českého rozhlasu.

4. Medvídek

„Je to pravděpodobně nejbizarnější vánoční písnička, kterou jsme kdy u nás měli, a dost možná taková neexistuje nikde ve světě. Je to vlastně o pašování drog,“ popisuje publicista Vlček.

Autorem textu písně je Robert Kodym, hudbu napsal Oskar Petr. Za třicet stříbrných z Medvídka nepadá sníh, ale sype se z něj kokain. A to je ta zmiňovaná láska, co má medvídek v bříšku. „Tehdy na tom římským letišti opravdu přistálo letadlo, ve kterém byl medvídek plný nějaké drogy,“ dodává hudební publicista. Nejen kolem textu písně byla v minulosti spousta kontroverzí.

Například režisér Filip Renč narazil s původním klipem, který režíroval. Pojal ho jako varování před nebezpečím drog. Pochopení u televizních stanic ale nenašel. Česká televize tehdy klip stáhla z denního vysílání. TV Nova ho odmítla vysílat.

Píseň je mimochodem na pomyslném černém seznamu církevních hodnostářů, kteří použití biblických motivů v klipu považovali za znesvěcení a svatokrádež. I proto je ironií osudu, že se Medvídek stal vánočním hitem, včetně dětí: vysvětlení je jednoduché, mnozí totiž textu vlastně nerozumí.

5. Let It Snow

Píseň Let It Snow vznikla v létě roku 1945, v jedné zapadlé kalifornské kanceláři v Hollywoodu. Slova napsal Sammy Cahn a hudba je dílem Julea Stynea. Cahn kdysi vyprávěl, že navrhoval Juleovi Styneovi, aby se šli zchladit na pláž. Toho dne totiž bylo nesnesitelné vedro. Styne ale opáčil, že by raději měli vymyslet píseň o zimě. Tak si sedli k psacímu stroji a slova měli za chvíli.

„Ač studený vítr venku duje, nás tu oheň krásně hřeje, žádný cesty cíl už mysl netíží, tak jen ať sněží, ať sněží, ať sněží.“ Tak vznikl vánoční hit bez jediné zmínky Vánoc. V písni totiž opravdu nepadne ani slovo o vánočních svátcích. Podle hudebního publicisty Bočka mělo velký podíl na úspěchu písně i její uvedení ve filmu.

Sinatra nazpíval Let It Snow s doprovodem The B. Swanson Quartetu a později také udělal verzi s The Page Cavanaugh Triem. Slavnější první verze zněla ze všech rozhlasových stanic poprvé na konci roku 1950. Nazpívaly ji stovky dalších umělců - namátkou Ella Fitzgerald, Bing Crosby, Carpenters, Kenny Rogers, Michael Bublé, Kylie Minogue nebo Rod Stewart.

6. Purpura

Ani Jiří Suchý netušil, jak velkým hitem se stane píseň Purpura. Napsal ji společně s Jiřím Šlitrem a dnes prakticky zlidověla. „Tiše a ochotně, purpura na plotně voní...“ Text této vánoční písně zná většina z nás. Je vlastně splněným snem Jiřího Suchého, který vždy toužil, aby se některá z jeho písní u lidí takhle ujala.

Přitom nevznikla pro žádnou divadelní hru Semaforu, ale skutečně jako vánoční píseň určená na gramofonovou desku. Autoři tehdy písni moc nevěřili, protože zamířili do úplně jiných vod, než byli zvyklí.

„To je písnička, ve které je obsaženo všechno, co dělá Vánoce Vánocemi. Je tam purpura, všechno voní, je tam tiché kouzlo Vánoce, je to ten nejromantičtější obraz Vánoc, jaký si můžeme představit,“ říká publicista Josef Vlček. Jiří Suchý nejdříve nazpíval píseň s Pavlínou Filipovskou.

Prakticky okamžitě se Purpura stala hitem a dodnes zní z rádií i v televizi. Z vánočních skladeb jde o jednu z nejhranějších v historii české populární hudby.

7. All I Want For Christmas Is You

Rok 1993 byl pro zpěvačku Mariu Carey velmi úspěšný. A tak po uvedení desky začala se svým spolupracovníkem, textařem Waltrem Afanasieffem a vydavatelem a pozdějším manželem Tommym Mottolou přemýšlet o dalším projektu. Vánočním albu s názvem Merry Christmas.

1. listopadu 1994 vydala jako singl píseň All I Want For Christmas Is You. Její hvězda už nemohla vystoupat výš. Píseň a celé vánoční album nejenže nazpívala, ale spolupodílela se na textech a také desku produkovala. Titulní singl trhal žebříčky nejen ve Spojených státech.

Po 22 letech se ale z hitu pro některé stala odrhovačka. Píseň All I Want For Christmas Is You dokonce v roce 2011 vyhrála v australské anketě titul nejotravnější vánoční píseň. Přesto se hit stále drží v playlistech nejen českých rádií.

Vznikla také celá řada cover verzí, jednu z nich nazpíval Justin Bieber. A píseň zazněla i ve slavné britské komedii Láska nebeská. Pro zpěvačku a producentku Mariau Carey je ale tento hit také zdrojem velkých peněz. Jenom na tantiémách si totiž od uvedení singlu přišla na více než 50 milionů dolarů.