U2 plánují velké turné k výročí alba The Joshua Tree. Chystají se i do Evropy

Irská skupina U2 (archivní foto)Foto: Reuters

Irská skupina U2 v březnu oslaví 30. výročí vzniku svého veleúspěšného alba The Joshua Tree. Pro fanoušky si tak připravila sérii koncertů po Severní Americe a Evropě. Světové turné začíná v květnu v Kanadě. Do Prahy se ale U2 nechystají, nejblíže to čeští fanoušci budou mít do Berlína.

Severoamerická část turné počítá s 26 koncerty a začne v květnu ve Vancouveru. První koncert evropské části pak čeká fanoušky v červenci v Londýně.

U2 pak zahrají na starém kontinentu například v Paříži nebo Bruselu. Z pohledu českých fanoušků bude podle webu skupiny nejblíže její koncert 12. července v Berlíně.

U2 plánují velké turné k výročí alba The Joshua Tree. Chystají se i do Evropy. O koncertech i desce mluvil hudební publicista Honza Dědek Vložit na svůj web

Irská skupina se celosvětově prosadila v roce 1987 právě vydáním desky The Joshua Tree. Celkem se jí prodalo 25 milionů kopií a je nejlépe prodávanou deskou U2.

Nahrávku nazvali hudebníci podle Jozuova stromu, který roste na západě USA. Jeho černobílé fotky dali také na obal desky.

„Když se dodnes podíváte do kterékoli ankety prestižních hudebních časopisů, tak album The Joshua Tree bude někde mezi první desítkou. Je to opravdu jedna z nejlepších desek všech dob,“ říká hudební publicista Honza Dědek.

Skupina se pak dostala do čela hudebních žebříčků díky hitům z této kolekce písní jako With Or Without You, Where The Streets Have No Name a I Still Haven't Found What I'm Looking For.

„U2 za posledních 20 let, pro mě, nic revolučního neudělali, ať už v pódiové prezentaci, nebo v hudbě samotné. Pořád vlastně těží ze slávy, která se jim podařila nějaký způsobem nakumulovat v průběhu 80. let a hlavně na konci s deskou Joshua Tree,“ řekl před časem hudební dramaturg Radia Wave Jiří Špičák.

Irská skupina U2 oslavila loni v září 40. výročí. Původně punková kapela svoji kariéru nastartovala v 80. letech. Dosud vydali celkem 13 studiových alb a získali rekordních 22 cen Grammy. Devět z nich přitom jen za album How to Dismantle an Atomic Bomb z roku 2004. O rok později byli uvedeni do Rock'n'rollové síně slávy.