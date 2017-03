Zemřel průkopník rokenrolu Chuck Berry. Smutek neskrývají Jagger, Starr i Springsteen

Americký zpěvák a kytarista Chuck BerryFoto: Reuters

Zemřel americký zpěvák a kytarista Chuck Berry, bylo mu 90 let. Průkopníka rokenrolu proslavily hity jako Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven a Sweet Little Sixteen. Zpráva o smrti rokenrolové legendy vyvolala záplavu reakcí a vzpomínek na sociálních sítích. Smutek neskrývá ani řada hudebních hvězd a dalších osobností. Pro Bruce Springsteena byl prý Berry největší autor rokenrolu všech dob.

Chuck Berry, který má v rodném St. Louis sochu, ovlivnil zásadním způsobem tvorbu Beatles, Rolling Stones, Bruce Springsteena nebo Boba Dylana.

Kromě písně Johnny B. Goode složil řadu mnoho dalších hitů jako Maybellene, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen, School Days, My Ding a Ling, Thirty Days, No money down, Rock and Roll Music a Carol.

Když americký Národní úřad pro letectví a vesmír vyslal v roce 1977 do vesmíru sondy Voyager I a II, bylo na jejich palubě album, které mělo vysvětlit případným mimozemšťanům pozemskou hudbu. Obsahovalo jednu rockovou skladbu, a to Berryho Johnny B. Goode, poznamenala agentura AP.

V roce 2000 mu americká vláda udělila Cenu Kennedyho centra. V roce 1985 obdržel cenu Grammy za celoživotní přínos a byl uveden do rokenrolové síně slávy. Berry vystupoval také v několika filmech a má také svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.

Legendární muzikant, který v Česku vystoupil v roce 1996 v Brně na jednom předvolebním mítinku a v lednu 2005 měl koncert v pražské Lucerně, v minulosti nesklízel pouze úspěchy, ale také několikrát pobyl ve vězení.

V roce 1962 byl odsouzen ke třem letům vězení za to, že si z Texasu přivezl čtrnáctiletou dívku, aby ji zaměstnal ve svém nočním klubu Berry's Club Bandstand v St. Louis. Kromě toho byl v roce 1979 usvědčen z krácení daní a už jako mladík se dopustil ozbrojené loupeže.

Bůh mu žehnej, řekl Ringo Starr

„Jsem hrozně smutný ze zprávy, že Chuck Berry odešel. Chtěl bych mu poděkovat za všechnu tu hudbu, která nás inspirovala," uvedl na Twitteru Mick Jagger. Podobně se vyjádřili i další členové skupiny Rolling Stones, která do svého repertoáru převzala některé Berryho nesmrtelné skladby.

„Bůh mu žehnej," řekl kromě jiného bubeník Ringo Starr ze slavné kapely Beatles, která také hrála Berryho písničky.

Památku rokenrolové ikony uctili dále například Joan Jettová, Greg Allman, Slash, Lennie Kravitz, Keith Urban či Huey Lewis. Bob Dylan nazval Berryho Shakespearem rokenrolu.

Smutek a dojetí neskrývaly ale další osobnosti jako spisovatel Stephen King, astronaut Scott Kelly, herec Arnold Schwarzenegger a členové baseballového týmu z Berryho rodného města St. Louis ve státě Missouri.