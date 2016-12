Ano, podváděli jsme, přiznala šéfka ruské antidopingové agentury

Ruskové poprvé přiznali, že v zemi fungoval řízený dopingový programFoto: Reuters

Rusko poprvé přiznalo, že v zemi existoval státem řízený dopingový program. V rozhovoru pro list The New York Times to uvedla výkonná ředitelka národní antidopingové agentury RUSADA Anna Anceliovičová.

„Bylo to řízené spiknutí,“ řekla New York Times Anna Anceliovičová, která je pověřena řízením Ruské antidopingové agentury. Jako první ruská úřednice tak veřejně přiznala že se stovky ruských sportovců zapojily do státem podporovaného dopingu, jak již dříve zveřejnila McLarenova zpráva. Popřela ale, že by o systému věděli vrcholní politici.

Z její výpovědi nicméně vyplývá, že do systému byla zapojena Federální služba bezpečnosti (FSB), hlavní nástupce sovětské tajné policie KGB. Její příslušníci měli na starost výměnu vzorků v dopingové laboratoři společně s jejím ředitelem, a to i během domácí zimní olympiády v Soči 2014. Ministerstvo sportu pak po dlouhé roky zajišťovalo čisté vzorky předních sportovců, kteří užívali zakázané prostředky.

Podle Anceliovičové zaměstnanci agentury systematicky a dlouhodobě vyměňovali vzorky moči odebrané sportovcům pro analýzu dopingové nezávadnosti. Stejně tak dodávali svým sportovcům prostředky na zvýšení výkonnosti.

Ruský sport ztratil svůj kredit během několika měsíců po dvou zprávách Světové antidopingové agentury WADA. Světová atletická asociace už loni v listopadu zakázala ruským sportovcům start na všech svých akcích.

Vrcholné světové federace v ostatních sportech řešily po zveřejnění první zprávy WADA před letní olympiádou v Riu de Janeiro případy ruských sportovců jednotlivě a Rusko vyslalo do Brazílie omezený tým. Původně mu hrozil plošný trest pro celou výpravu.

Druhá zpráva, kterou zveřejnil nezávislý vyšetřovatel WADA Richard McLaren začátkem měsíce, uvádí, že z programu profitovalo víc než 1000 sportovců ve 30 sportech. Rusové si tak pomohli k medailím přinejmenším na domácí zimní olympiádě v Soči 2014, na letních hrách v Londýně o dva roky dříve nebo na světovém šampionátu atletů v Moskvě 2013.

Mezinárodní olympijský výbor reaguje zpětným testováním všech ruských vzorků nejen ze zimních her v Soči, ale také z těch letních v Londýně 2012. Rusko už také přišlo o pořádání MS bobistů a skeletonistů, v Ťumeni se zas nebude pořád SP v biatlonu.

Olympijský vítěz v běhu na lyžích na 50 kilometrů Alexandr Legkov a stříbrný medailista ze stejného závodu na hrách v Soči v roce 2014 Maxim Vylegžanin mají od mezinárodní federace FIS pozastavenou činnost a nezúčastní se kvůli tomu Tour de Ski, stejně jako jejich kolegové Jevgenij Bělov a Alexej Petuchov.