Krpálek slaví první medaili v kategorii nad 100 kilogramů. V Turecku vybojoval zlato

Judista Lukáš Krpálek získal první medaili po přesunu do kategorie nad 100 kilogramů. Ve druhém podniku Grand Prix v turecké Antalyi vybojoval hned zlato, když porazil Jurije Krakoveckého z Kyrgyzstánu na ipon. Český judista tak potvrdil formu před nadcházejícím mistrovstvím Evropy ve Varšavě.

„Jsem hrozně moc rád, že se to takhle povedlo, bylo to takové rozeprání před mistrovstvím Evropy v rámci přípravy. Některé zápasy byly velmi těžké, ale podařilo se mi vyhrát všechny před časovým limitem. Doufám, že to takhle půjde i nadále,“ komentoval Krpálek pro Radiožurnál.

Krpálek prošel do finále suverénně. V semifinále zdolal Žarka Čuluma ze Srbska. Po dvou a půl minutě se Krpálkovi podařilo wazari, krátce na to přešel do držení a soupeř boj vzdal.

Ve čtvrtfinále se dostal do držení po dvou minutách, kdy Rus Musa Tumenov odvrátil nejprve dva pokusy, ale nakonec podlehl na ipon. V osmifinále si poradil s Chen Sheng Minem z Tchaj-wanu. Krpálek díky vítězství získal 700 bodů, což ho ve světovém žebříčku vynese z 58. místa do první třicítky.

Olympijský vítěz Ria při své první účasti ve váhové kategorii nad 100 kilogramů obsadil v Düsseldorfu před měsícem a půl pátou příčku. Další dva čeští účastníci do bojů o medaile nezasáhli. Ivan Petr prohrál v kategorii do 81 kilogramů hned v prvním kole a David Klammert skončil v kategorii do 90 kilogramů v osmifinále.

Autor: Nikola Šrámková