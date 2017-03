Můžeš být mistryní světa. Sagana a osmiletou cyklistku spojili gumoví medvídci

Cyklistický fenomén Peter Sagan slaví 90. vítězství v profesionální kariéře a inspiruje další generace závodníků na kolech nejen na Slovensku. Aktuálně se na Twitteru seznámil s osmiletou Britkou Ruby Isaacovou, která na sociální síti parodovala jeho počínání po klasice v Belgii.

„Po dnešní jízdě jsem byla trošku unavená. Naštěstí mám tip od Petera Sagana,“ napsala osmiletá Ruby Isaacová na Twitter. Přidala video, jak si nechá nasypat plné dlaně gumových medvídků a nedočkavě je sní.

Přesně tak, jak to udělal Peter Sagan po vítězství v klasice Kuurne - Brusel – Kuurne. Dvojnásobný mistr světa v době speciálních forem výživy doplňoval po svém 90. vítězství v profipelotonu kalorie po svém. Plnou hrstí sladkostí.

I was a bit tired after a long ride this evening....Luckily I got a tip from @petosagan ....... @gcntweet pic.twitter.com/G92rYJ2cnp

Mladičká cyklistka, která se věnuje jak cyklokrosu, tak jízdě na dráze, se dočkala překvapivé reakce. Peter Sagan (nebo jeho správce sociálních sítí) nejen tweet označili „srdíčkem“, za chvíli přibyl i retweet s odpovědí. „Můžeš se stát i mistryní světa. Pamatuj si, nikdy se nevzdávej.“

Dvojnásobný mistr světa začal mladou fanynku i sledovat. „Je skvělé, že jsem jen jednou z 66 lidí, kterou Peter sleduje,“ psala nadšená Ruby Issacová. Aktuálně má cyklista jen 63 sledovaných, samí závodníci, novináři, profily závodů… A osmiletá slečna.

You could even become a world champion in a few years... So, remember never give up! https://t.co/Tc7tB9ZuNL