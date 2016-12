Příběh 2016: Bolt na LOH obhájil zlato a zapsal se do historie s takzvaným triple-triple

Po letošní sezoně má doma už devět olympijských medailí. V brazilském Riu totiž jamajský sprinter Usain Bolt jako první atlet historie završil takzvaný triple – triple. Jako první získal tří zlaté sprinterské medaile na třech olympijských hrách v řadě. Přitom si rád přezdívá nejrychlejší lenoch na světě.

Mužská stovka, to je tradičně časově nejúspornější finálová disciplína olympijských her. A také v Riu de Janieru z ní nejvíce krátil urostlý Jamajčan. 9 sekund a 81 setin a Usain Bolt mohl křepčit po své v pořadí už druhé obhajobě na nejprestižnější sprinterské trati. A jak je známo, podobně úspěšný byl v Brazílii ještě na 200 m a štafetě 4× 100 m.

„Nemůžu uvěřit, že jsem to zvládl. Triple-triple... Když jsem se ve štafetě blížil do cíle, cítil jsem, jak ve mně vřou emoce. Mám velkou radost. Byla to dlouhá a stresující jízda a je mi ctí, jak jsem se s ní vypořádal,“ rozplýval se Bolt po svém devátém olympijském finále v kariéře a vždy vítězném.

O šanci na triple-triple přitom málem přišel ještě dlouho před svým prvním rozběhem v Riu. Kvůli zranění stehna odstoupil z jamajského šampionátu, který stejně jako třeba ten americký rozhoduje o účasti na vrcholných akcích sezony. Národní asociace mu místo ve výpravě zajistila až dodatečnou výjimkou.

Na svého známého krajana nedají Jamajčané dopustit a platí to i obráceně. „Závodit pro lidi na Jamajce pro mě vždycky bylo hodně důležité. Když se po olympijských hrách nebo světových šampionátech vracím domů, moc si to užívám. Dostává se mi velkolepé lásky a podpory. Každý si na mě chce šáhnout, vyfotit se, promluvit si. Já se všem snažím vyjít vstříc. Vážím si toho respektu,“ říká Bolt.

Loajalitu jamajského sprintera znají dobře i čeští fanoušci. Na ostravskou Zlatou tretru dostával pozvánky už jako junior a za náklonnost se organizátorům odvděčil i letos. Svá hravá gesta předváděl na tuzemském mítinku už poosmé. Herecké schopnosti si Usain Bolt otestoval i mimo prostor startovních bloků. Bratři Turnerové s ním totiž natočili dokument s vypovídajícím názvem I am Bolt.

Další umělecký přídavek zatím nejrychlejší muž planety neplánuje, a ani těch atletických už tolik nebude. Příští rok po světovém šampionátu v Londýně chce ukončit profesionální kariéru. Tou dobou bude mít krátce před 31. narozeninami a tretry možná vymění za kopačky. V blízké budoucnosti má totiž jinak velký fanoušek Manchesteru United podstoupit přípravu s Borrusií Dortmund.

Autor: Marek Augustin