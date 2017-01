Hrozba pro levharta sněžného. Vyhubit ho mohou příslušníci jeho vlastního rodu

Levhart sněžný je ohrožován příslušníky vlastnáho roduFoto: Wikimedia Commons, Public domain

Kamera umístěná v terénu tibetské náhorní plošiny poprvé zachytila dva tvory, kteří by neměli žít ve stejné oblasti. V místech, kde se běžně vyskytuje levhart sněžný, se objevil i jeho příbuzný levhart skvrnitý. Mezi ochránci přírody to vyvolalo obavy.

Ochránci přírody se obávají rozšíření levharta skvrnitého na území jeho příbuzného levharta sněžného. Právě tuto situaci totiž zachytily kamery umístěné v terénu tibetské náhorní plošiny. Přítomnost levharta skvrnitého v nadmořských výškách, kde dosud žil jen irbis, jak se také říká levhartovi sněžnému, totiž ukazuje na to, že tyhle šelmy díky teplejšímu klimatu rozšiřují oblast svého výskytu.

Tomu, že nešlo jen o zatoulaného jedince, nasvědčuje fakt, že kamera zachytila levhartí samici i s mláďaty. Jak dodává britská BBC, vědci uznávají, že v Himálaji a v jiných vysoko položených asijských oblastech se místa výskytu obou druhů vždycky dotýkala nebo i překrývala. Jenže jestli se klima bude dál oteplovat, může to pro irbise znamenat velké potíže.

Irbisové totiž obývají oblasti v nadmořských výškách kolem tří tisíc metrů nad mořem a bývá to typicky otevřený, skalnatý terén. Vyskytuje se ve dvanácti asijských zemích, mezi které patří například Mongolsko, Nepál nebo Čína. Irbis patří mezi ohrožené druhy - odhaduje se, že ve volné přírodě jich nežije víc než sedm tisíc.

Čtěte také: Berberská lvice dorazila do liberecké zoo z Paříže. Ve volné přírodě už vzácnou šelmu nespatříte

Přirozené prostředí výskytu „obyčejného“ levharta oproti tomu bývá zalesněné a níže položené. Podle některých studií už se ale hranice lesa v Himálaji posunula výš a podle všeho tento trend bude pokračovat. Takže hlavní hrozbou pro levharta sněžného už možná brzy nebude jen pytláctví, ale i ztráta přirozeného prostředí a jeho fragmentace.

Podle některých ochránců spolu oba druhy mohou žít na stejném území a v místech, kde se jejich terirotia překrývají, to také dělají. Čínští výzkumníci dokonce věří, že se irbis s levhartem skvrnitým může i křížit. To je ale zase podle jiných biologů velmi nepravděpodobné. Každopádně část odborníků si myslí, že na mnoha místech bude rozhodující množství a rozmanitost divoké zvěře na daném území. Pro sněžné leopardy ale nevyznívá dobře studie, podle které jsou jejich skvrnití příbuzní přizpůsobivější než oni - proto se ochránci bojí, že běžní levharti mohou mít velkou převahu. Co přesně se stane, je samozřejmě obtížné odhadnout, ale oba druhy se musí vyrovnat s pomalu se měnícím prostředím.

Autor: Tea Parkanová