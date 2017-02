ANO odvolalo vlastního hejtmana Koštu, nahradil ho krajský šéf hnutí Okleštěk

Olomoucké krajské zastupitelstvo odvolalo dosavadního hejtmana Otu Koštu (ANO). Pro zvedlo ruku 35 z 54 přítomných zastupitelů. Novým hejtmanem byl takřka bezprostředně zvolen Ladislav Okleštěk, poslanec a krajský předseda hnutí ANO. Košta zvažuje vystoupení z hnutí.

ANO už na začátku února vyzvalo Koštu k rezignaci, protože hnutí nebylo spokojené s jeho prací v čele hejtmanství.

Košta výtky spolustraníků odmítl a nerezignoval. Byla mu vytýkána především spolupráce s poradcem Jiřím Rozbořilem (ČSSD) – bývalým hejtmanem, který je vyšetřován v souvisloti s korupcí. S kritikou Košty pak přišli ještě tři jeho náměstci z ANO, ČSSD i ODS. Těm vadila špatná komunikace.

Bývalý hejtman se už dříve nechal slyšet, že ve své funkci nepochybil a snahu o odvolání přisuzuje mocenským zájmům a ambicím některých lidí. Své pondělní odvolání z funkce prý očekával, nyní vážně zvažuje, že z ANO vystoupí. Hnutí ho oficiálně neopozvalo ani na víkendový sněm, kde se volilo nové vedení hnutí. Byl vpuštěn jen do salonku pro veřejnost.

Novým hejtmanem člověk z nejužšího vedení ANO

Novým hejtmanem byl zvolen poslanec a krajský radní Ladislav Okleštěk. Ten je členem hnutí ANO od roku 2012 a od února 2013 je předsedou krajské organizace v Olomouckém kraji a na podzim téhož roku byl zvolen do i do sněmovny. Do nejužšího vedení ANO se dostal na právě proběhlém víkendovém sněmu.

V zastupitelstvu Olomouckého kraje má po podzimních krajských volbách ANO 16 křesel, druhá ČSSD devět a KSČM sedm. Koalice pro Olomoucký kraj má sedm zastupitelů, šesti mandáty disponuje hnutí Starostové pro Olomoucký kraj. Po pěti křeslech získaly ODS a koalice SPD-SPO. V předchozím volebním období v Olomouckém kraji vládla ČSSD s KSČM.