'Bylo tam hodně těsno, lidi se tlačili ven.' V České Třebové měli na útěk z haly půl minuty

V době havárie se v budově konal turnaj florbalistů. Nikdo nebyl zraněnFoto: David Taneček, ČTK

Rozbořená sportovní hala v České Třebové zůstává zajištěná policejními páskami. Policisté ale naštěstí vyšetřují jen příčinu zřícení střechy při florbalovém turnaji v sobotu večer. Přitom ve chvíli, kdy střecha padala, bylo v hale asi osmdesát lidí a na útěk měli jen asi 30 sekund. Bez pohotové reakce několika lidí by následky nehody mohly být mnohem horší. Jedním z těch, komu za zády padaly trámy a kusy izolace, byl i trenér domácího florbalového klubu Martin Šmíd.

„Bylo to hodně natěsno, když už jsme byli u dveří a tlačili lidi ven. Teď tam padali na sebe ve dveřích, protože se tam nevešli, takže jsme měli krizovou situaci, že jsme nemohli vyjít ven. To byla taková poslední minuta, kdy jsme viděli, že už jsou trámy skoro na zemi, zhaslo se a zvedl se ohromný vítr. Bylo to prostě hrozný,“ popsal situaci florbalový trenér Martin Šmíd.

Když padá strop, utečete. Přesně to ovšem florbalový trenér Martin Šmíd neudělal. Snažil se dostat do bezpečí lidi z tribuny i své hráče.

I když za sebou mají šok, na palubovku se podle něj vrátí. „Určitě to v někom zanechá pocit, ale kluci jsou silní a určitě se z toho otřepou. Jsou to bojovníci, takže budou pokračovat dál. Nevěřím, že by z toho hrozilo nějaké velké trauma.“

Venku na trenéra čekala čtyřčlenná rodina. Přesto opustil rozpadající se halu mezi posledními a jeho rychlá reakce pomohla zabránit nejhoršímu. Při slově hrdina ale ucukne.

„V žádném případě hrdina rozhodně nejsem, že bych tam zůstal úplně poslední a ještě hlídal halu. Myslím, že tam byli ještě tři čtyři další lidi, kteří popoháněli ostatní. Myslím, že ani ti ostatní to necítí jako nějaký hrdinský čin. Je to taková samozřejmost,“ dodává florbalový trenér.

Jeden šrám si ale přece jen odnesl. Dá si teď prý větší pozor na haly s rovnou střechou.