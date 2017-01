Sbírka Prahy 3 na Slovanskou epopej zatím neláká. A magistrát chce síň na Těšnově

Slovanská epopej ve Veletržním paláciFoto: Filip Jandourek

Když nám finančně přispějete na stavbu, zvěčníme na ni vaše jméno. Takovou nabídkou se radnice Prahy 3 snaží přesvědčit občany, aby jí posílali peníze do nadačního fondu. Ten lobbuje za to, aby síň pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy stála v její lokalitě. Komise hlavního města přitom na začátku ledna doporučila Těšnov. Praha 3 tak bude muset rozhodnout, co se sbírkou, která zatím moc neláká, udělá.

"Magistrátní komise nám doporučila jako nejvhodnější místo Těšnov a já s tím souhlasím," oznámila zkraje letošního roku pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Slavná Slovanská epopej, cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, které hlavnímu městu věnoval sám Alfons Mucha, by tak měla být výstavena v místě někdejšího železničního nádraží.

Krok hlavního města ale výrazně zkritizovala starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09). "Když by u nás byla Slovanská epopej, mohla by být součástí muzejní cesty. Žižkov se potýká s komunistickým dědictvím, 25 let se sem neinvestovalo a je tu veliký dluh. Navíc u nás nejde obchod. Když si někdo v Koněvově ulici otevře obchod, za půl roku zavře, protože nemá obrat," popsala starostka Hujová na dotaz Zpravodajského webu Českého rozhlasu. Žižkov by se s epopejí podle jejích slov stal turistickým centrem.

Kromě toho, že Vítkov je podle ní vhodnější lokalitou než Těšnov, má ale i další důvod. Pro výstavbu síně už zřídila nadační fond, jehož prostřednictvím také vybírá od občanů peníze. Ty mají pokrýt náklady na architektonickou soutěž, a dokonce i zpracování projektové dokumentace. "A potom to předáme celé k realizaci hlavnímu městu Praze," popsala plány Hujová.

Zvěčnit své jméno

Starostka se opírá o studii Útvaru rozvoje města (předchůdce dnešního Institutu plánování a rozvoje Prahy; pozn. red.) z roku 2010, která pro výstavbu síně doporučila právě Vítkov. Konkrétně se jedná o severní svah směrem na Karlín. Později se ale Vítkov - spolu s Letnou, Těšnovem, Výstavištěm a Vyšehradem - stal jednou z uvažovaných možností.

Nicméně loni na podzim třetí městská část založila 'Nadační fond na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej'. Následně pak vyzvala občany, aby podepisovali petici a na zřízený účet posílali dary.

"Všichni dárci budou zveřejněni. Ti, kteří přispějí nad určitou sumu, budou zvěčněni v nově vybudovaném pavilonu na Vítkově. U fyzických osob půjde o částku nad 5000 korun, u právnických osob o částku nad 20 000 korun," láká ve svém prohlášení Praha 3.

Sbírka se ale prozatím s úspěchem nesetkala. Kromě třísettisícového daru od třetí městské části a sto tisíc od jedné společnosti zatím nikdo z občanů nepřispěl. Účet prozatím ani není transparentní, podle úřadu je ale už převod na otevřený účet "v procesu".

Jenže i když by se Praha pro lokalitu Vítkova nakonec skutečně rozhodla, ani tak by Praha 3 nebyla stavitelem budovy pro Slovanskou epopej. Vše by zůstalo v režii magistrátu. "Poskytli bychom jim maximální součinnost, chceme to projednat na zastupitelstvu," odpovídá starostka Hujová na otázku, jak by zajistila, že se jména dárců na budově pro epopej opravdu objeví.

Předčasný krok?

A takové jednání vadí tamní opozici, která vybírání peněz od občanů považuje za předčasný krok. Nejsilnějším kritickým hlasem je tamní buňka Strany zelených.

"Rozhodnutí je problematické z toho důvodu, že magistrát, který o umístění epopeje rozhoduje, vůbec neuvádí Vítkov jako prioritní lokalitu. Je překvapivé a šokující, že paní starostka svůj nadační fond prezentuje jako něco, co má přispět k realizaci budovy, která nejenže není schválená, ale o které vůbec nemá rozhodovat. To je záležitostí magistrátu," uvedla pro Zpravodajský web Českého rozhlasu Petra Jelínková, spolupředsedkyně základní organizace, a vyzvala občany, aby do fondu nepřispívali.

"Nejvíce matoucí na tom je, že z informací fondu nemají občané možnost pochopit, že o této budově magistrát vůbec neuvažuje," doplnila ještě Jelínková.

Správní rada nadačního fondu má další jednání naplánováno v polovině ledna. Tam se bude podle starostky Hujové rozhodovat o tom, co se sbírkou bude. "Buď oslovíme dárce, zda nechtějí podpořit pavilon někde jinde, nebo že se jim příspěvky vrátí, pokud by se fond musel likvidovat. Anebo může nějaký další člen správní rady přijít s vlastním návrhem," doplnila ještě starostka Hujová. "My jako městská část ale vytrváme."