Silničáři zalepili výmoly, oprava nevydržela ani dva dny. 'Paní nasypala asfalt a zašlapávala ho'

FOTO A VIDEO. Díry na silnici v Říčanech sice v sobotu zmizely, oprava ale nevydržela ani dva dny. Kola aut a kamionů se v pondělí opět bořila do výmolů s kalužemi. Špinavá je po nepodařené opravě silnice navíc také fasáda přilehlého domu. Jeho obyvatelka vše zdokumentovala na mobilní telefon.

„Takhle se zadělává silnice první třídy. Přijela paní, vyndala kyblík, nasypala asfalt a teď to zašlapává nohou. Natočím vám, jak vypadá naše fasáda, až se po tom projede první kamion,“ popisovala ve videu v sobotu pozdě večer obyvatelka Říčan Barbora Urbanová.

Výmoly na silnici Černokostelecká v Říčanech tak sice žena v oranžovém pracovním oblečení zasypala, o dva dny později ale byla situace stejná jako před opravou.

Dům stojící u silnice, který Urbanové patří, má nyní navíc špinavou fasádu. „Asfalt z fasády nejde dolů," přiblížila Urbanová a dodala, že bude chtít odškodnění. „Už mám právníka, který mě bude zastupovat,“ doplnila.

Majitelem silnice je podle starosty Říčan Vladimíra Kořena (Klidné město) Ředitelství silnic a dálnic.

„Záběry jsem viděl. Je to jasné porušení technologických principů a standardů a je to evidentní šlendrián ve správě veřejného majetku. Nelíbí se mi to a očekával bych, že Ředitelství silnic a dálnic bude při opravě této komunikace, kde denně projede přes 20 tisíc aut, postupovat s daleko větší pečlivostí a důrazem,“ říká Kořen.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už kvůli tomu napsal dopis. „Komunikace patří k nejzatíženějším v téhle oblasti. Černokostelecká ulice je základní spojnicí mezi Kutnou Horou, Kostelcem nad Černými Lesy, Říčany a Prahou. Zároveň je to přivaděč k dálnici D1 z jihovýchodní části okraje Prahy,“ popisuje Kořen.

„Stále je zimní období. V tuto chvíli vzhledem k podmínkám nemůžeme a nenasazujeme běžnou technologii s trvalým účinkem. Teď se dělají opravy dočasného charakteru tak, abychom zajistili bezpečnost a alespoň základní komfort a průjezdnost postiženého úseku,“ podotýká mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že silnice první třídy neopravuje přímo ŘSD.

Opravu Černokostelecké ulice ale bude podle Rýdla Ředitelství silnic a dálnic řešit. Starosta Kořen pak také dodal, že rozsáhlou rekonstrukci Černokostelecké ulice plánuje ŘSD na rok 2018.