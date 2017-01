Bankami zavržená Le Penová vezme zavděk miliony od otce. Radost z toho nemá

Svornost mezi otcem a dcerou Le Penovými je minulostíFoto: Fotobanka Profimedia

Prezidentské kandidátce Národní fronty Marine Le Penové předvolební průzkumy přejí. Ne tak francouzské banky, které kampani nacionalistů nedávno odmítly poskytnout své finance. Údajně také vyschly zdroje z Ruska. Potřebné peníze proto Le Penová hledá jinde - mimo jiné v politickém fondu svého otce, odkud získá 6 milionů eur, informovala o víkendu francouzská média. Vztahy mezi otcem a dcerou Le Penovými přitom nekvetou.

„Není to nic nového pod sluncem,“ potvrdil šéf kampaně David Rachline. Dohoda o půjčce byla podle něj uzavřena už „před několika měsíci“. Jedná se o částku přibližně 6 milionů eur, jíž vypomůže Cotelec, politický fond řízený Jean-Marie Le Penem.

Penězovod a hádky

Z finanční asociace, kterou Le Pen na konci 80. let založil za účelem „promovat obraz a činy Jean-Marie Le Pena“, po léta proudí peníze do struktur Národní fronty (FN). Kohoutky neutáhl ani předloni, kdy Marine Le Penové došla s otcem trpělivost a vyloučila Le Pena ze strany, kterou kdysi sám stvořil. Vyhazov následoval poté, co Le Pen dal veřejně k lepšímu, že nacistické plynové komory pokládá za „pouhý detail v historii druhé světové války“.

Čtěte také: Marine Le Penová nemá peníze na prezidentskou kampaň, banky jí nechtějí půjčit

Cotelec však pro FN pracuje dál, navzdory rodinné roztržce i tomu, že zneuznaný Le Pen vytrvale hledá zadostiučinění u soudu. V regionálních volbách 2015 dal miliony eur na kampaň vybraných kandidátů FN a stejně podpoří také šéfku strany v prezidentském klání - což vedení FN dosud odmítalo potvrdit a přiznávalo pouze, že se o věci jedná, připomíná stanice Europe 1.

Ani Francie, ani Rusko

Předvolební průzkumy posílají Marine Le Penovou do druhého kola prezidentských voleb, ale nedávno se ukázalo, že kandidátka FN je na štíru s financemi. Na kampaň potřebuje kolem 20 milionů eur, které hledala u francouzských i zahraničních sponzorů.

Domácí peněžní ústavy však půjčku zamítly, podle tajemníka FN Nicolase Baye kvůli „diskriminaci na základě politických názorů“. Bay 22. prosince přiznal, že „v této fázi“ FN „ještě neshromáždila (potřebné) finance“ – důkaz, že francouzské banky prý „nehrajou demokratickou hru“.

Volební kampaň Národní frontyFoto: Blandine Le Cain, flickr.com , CC BY 2.0

„Základní problém je, že francouzské banky odmítají (dát) půjčku a vybírají si, které prezidentské kandidáty budou financovat, a které ne,“ uvedl v nedělním rozhovoru pro Europe 1 viceprezident Národní fronty (FN) Florian Philippot.

Už minulý týden navíc stranický pokladník Wallerand de Saint Just dementoval zprávy, že FN získala další půjčku z Ruska, tentokrát ve výši 28 milionů eur. „V září 2014 jsem u ruské banky obdržel půjčku 9 milionů eur. Bohužel (…) od té doby nebyly žádné zvláštní kontakty s ruskými finančními orgány,“ tvrdí pokladník.

Ve hře zůstávají ještě další možní sponzoři, jenže zatím žádní jistí. A tak nezbývá než vzít zavděk spásnou peněženkou Le Penova Cotelecu, před nímž tajemník Bay příznivce FN ještě na začátku prosince varoval. Nadšení ze spojení s 88letým matadorem politické provokace v kuloárech FN nevládne. Jak přiznal de Saint Just: „Není pochyb, že bychom se bez něj raději obešli.“

Autor: Magdalena Slezáková