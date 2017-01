Britské nemocnice nestíhají. Pacienti umírají na chodbách, pomáhat musí dokonce Červený kříž

Kritická situace panuje v britském zdravotnictví. Nemocnice bojují s nedostatkem lůžek a personálu. Desítky hodin na chodbách musejí čekat dokonce i pacienti ve vážném stavu. Na některých místech museli přispěchat i dobrovolníci Červeného kříže.

Vedení Červeného kříže označilo situaci v některých nemocnicích za humanitární krizi. Červený kříž teď pomáhá s převážením propuštěných pacientů domů a s jejich následnou péčí přímo u nich doma. Díky tomu se tak mohou uvolnit lůžka v nemocnicích.

„Nasadili jsme naše nouzové dobrovolníky a kontaktovali jsme našeho partnera Land Rover, aby nám pro transport poskytl svoje vozidla a pomohl tak celou situaci dostat do pohybu,“ uvedl pro agenturu Reuters generální ředitel britského Červeného kříže.

V anglické nemocnici Worcestershire Royal Hospital podle serveru The Guardian zemřela na infarkt pacientka, která na chodbě nemocnice čekala na příjem dlouhých 35 hodin.

Policisté také prověřují další dvě úmrtí pacientů, které do nemocnic přivezly sanitky, a kteří čekali na urgentním příjmu na ošetření marně.

Ředitel neodkladné péče anglického systému bezplatného zdravotnictví NHS Keith Willett přiznal, že některá zařízení zažívají v posledních dnech největší nápor pacientů v historii. Zároveň ale odmítl označit panující podmínky za humanitární krizi.

Za vážnou situací britského zdravotnictví stojí hlavně nízký rozpočet, stárnoucí obyvatelstvo a stále složitější zdravotnické potřeby pacientů.

How do you leave hospital when you can't get home? How our volunteers help alleviate NHS pressures and free up beds https://t.co/aAuPzm1lTv pic.twitter.com/CezQ4XrcNl