Češi mají u Němců image pohodlného pivního národa, se kterým se dá vyjít, tvrdí němečtí novináři

Oslavy Nového roku - Berlín. Lidé se shromažďují před Braniborskou bránou.Foto: Reuters

Češi mají v Německu ve srovnání s ostatními východoevropskými státy poměrně dobrou pověst. Na tom se shodují němečtí novináři, kteří o Česku pravidelně a dlouhodobě píšou. Čím jsme si to ale zasloužili?

„Němci si s Českem spojují Karlovy Vary a samozřejmě Prahu, která není jen krásná, ale pro mladší generace také cool. Češi mají u Němců image pohodlného pivního národa, se kterým se dá dobře vyjít," říká Jan Puhl, dopisovatel nejčtenějšího německého týdeníku Der Spiegel. Puhl dlouhodobě informuje o střední a východní Evropě.

„Kromě toho jsou Češi v Německu vnímáni jinak než ostatní východoevropské státy. Mají pozitivní image. Negativní věci, jako jsou krádeže aut, mzdový dumping, prostituce, vloupání a tak dále, to se v německém kolektivním povědomí připisuje spíš Polákům a Rumunům," vysvětluje Puhl. Může být také způsobené tím, že se o Česku na rozdíl od ostatních, větších zemí v celoněmeckých médiích tolik nepíše. Česko tak nevyčnívá, ani v pozitivním, ale ani negativním ohledu, nepřitahuje pozornost.

Jak vnímají Němci Čechy si poslechněte v reportáži Pavla Poláka. Vložit na svůj web

„Když se o Česku píše, tak v souvislosti s většími tématy, jako je třeba Visegrádská skupina a její uprchlická politika." Kromě toho, jak říká Jan Puhl, se německá média věnují aktuálním událostem v jiných částech Evropy a světa. „Když chci napsat něco o panu Zemanovi, je to v přímé konkurenci se Sýrií, brexitem a dalšími krizemi. Prosadit to je nemožné," dodává Puhl.

Jinak je tomu u médií, která sídlí v pohraničních regionech, jako třeba Saské noviny - Sächsische Zeitung. O své sousedy se zajímají, říká novinář Steffen Neumann, který píše ze severních Čech. „Co nabídnu, to je otištěno. Je tam široký záběr témat, na kterých můžu pracovat, o kterých můžu psát,“ vysvětluje.

Velký zájem byl o dálnici D8 a všechno, co souvisí s Labem. I nadále se píše o příhraniční kriminalitě, jako jsou krádeže nebo pašování pervitinu. „Protože píšeme o Češích nebo o Česku docela široce, tak čtenáři mají, když chtějí, když si to přečtou, tak mají docela široký rozhled po Česku,“ dodává Neumann. A soudě podle dopisů čtenářů se Sasové podle Neumanna chtějí dozvědět, co se za hranicí děje. Koneckonců jezdí do Česka často a rádi.