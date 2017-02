Délka života se přiblíží devadesátce. Češi v dlouhověkosti porazí Poláky i Američany

Čeští senioři budou žít déle (ilustrační foto)Foto: pixabay.com, werner22brigitte, CC0 Public domain

GRAF UVNITŘ: Délka života by se měla zvyšovat. V roce 2030 se podle nové studie průměrný věk dožití v některých zemích přiblíží devadesátce. Mezinárodní výzkum, kterého se účastnilo i Česko, seřadil státy do pomyslného žebříčku. Zatímco Jihokorejci můžou slavit, ve Spojených státech příliš nadšení nebudou.

Spojené státy si totiž na rozdíl od jiných bohatých zemí do budoucna moc nepolepší. V roce 2030 by se měla průměrná doba dožití u Američanů pohybovat kolem sedmdesáti devíti let u mužů a osmdesáti tří let u žen. USA tak předběhne například Mexiko, Polsko i Česká republika.

Největším rekordmanem z opačného konce jsou Jihokorejci. Tam by se ženy za třináct let měly průměrně dožívat víc než devadesáti let a muži osmdesáti čtyř let.

Do výzkumu se zapojilo třicet pět rozvinutých zemí. Počítalo se s mnoha faktory - kvalitou lékařské péče, počtem násilných trestných činů a zdravotním stavem obyvatelstva. Spojené státy v žebříčku klesly kvůli největšímu počtu vražd, absence veřejné lékařské péče a také proto, že jsou Američané nejobéznější. Další generaci lidí ve Spojených státech tak hrozí, že nebudou žít o moc déle než jejich rodiče.

Češi si v průzkumu mírně polepšili. Umístili jsme se na 25. místě, jen dvě místa před Američany, hned před Poláky. V roce 2030 by měl podle studie průměrný český muž žít asi osmdesát a žena 85 let.

Autor: Matěj Štýs