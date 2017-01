Dvě matky, jeden otec. První evropské dítě se třemi genetickými rodiči se narodilo na Ukrajině

Prvním evropským dítětem se třemi genetickými rodiči je ukrajinský chlapec (ilustrační foto)Foto: Veronika Svobodová

Na Ukrajině se narodilo první evropské dítě, které má tři genetické rodiče. Je to také první dítě na světě, které se narodilo metodou takzvaného pronukleárního transferu. Vůbec prvním dítětem se třemi genetickými rodiči je chlapec narozený loni v dubnu v Mexiku.

Chlapeček se v Kyjevě narodil neplodnému páru. 34letá matka se spolu s partnerem snažila otěhotnět už více než deset let a má přitom za sebou i čtyři neúspěšné pokusy o umělé oplodnění. Kromě svých dvou rodičů má ale chlapec ještě geny druhé ženy. Lékaři z kyjevské kliniky do vajíčka matky vložili malou část genetické informace od vybrané dárkyně.

Jak řekl ošetřující lékař ukrajinského páru Valerij Zukin, na jeho klinice by se letos na jaře mělo narodit další dítě, u kterého se využila stejná metoda. Ta má pomoci matkám trpícím poruchou, která způsobuje, že embrya v jisté fázi přestanou růst.

Ukrajinský chlapec ale není první dítě, které má v sobě genetickou informaci tří rodičů. Tím je dítě narozené loni v dubnu v Mexiku. Chlapec se narodil rodičům jordánského původu, ale trochu jinou metodou, než jakou využili na Ukrajině. Matka trpěla genetickou poruchou, kterou by mohla přenést na své potomky, vědci proto do jejího vajíčka vložili mitochondrie od dárkyně, čímž přenosu zabránili. A takto zkombinované vajíčko pak oplodnili otcovou spermií. Darovaná část DNA přitom tvoří asi desetinu procenta genů narozeného dítěte. S narozením pomáhali američtí lékaři v Mexiku, protože tamní zákony to nezakazují.

V Británii dokonce tuto metodu oficiálně zlegalizoval tamní parlament a definitivně vše koncem roku potvrdil regulační úřad. Na ostrovním království očekávají, že by metodu ročně mohlo využít asi 25 párů.

Metoda se využívá výhradně u asistované reprodukce. Má pomoci hlavně při prevenci vážných genetických onemocnění, která vážně ovlivňují zásadní orgány, svaly nebo také růst, zrak a mentální schopnosti dětí. Metodu zatím zkoumají na univerzitě v Newcastlu a tam na její využití podle televize Sky News už teď čeká jedna matka.

S metodou jsou ale spojeny i morální otázky - kromě toho, že je to poměrně hluboký zásah do lidské genetiky a je třeba výsledky sledovat, tak lékařští etici řeší i to, jaký může mít narozené dítě vztah ke svým třem genetickým rodičům.

Autor: Zdeněk Novák