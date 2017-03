Evropská unie v Římě oslaví samu sebe. Ale bude se přitom bát

Smích - ale jak dlouho? Angela Merkelová s Theresou Mayovou na summitu v Bruselu.Foto: Reuters

Vrcholná schůzka Evropské unie v Bruselu, která rozhodla o osudu Donalda Tuska, měla na stole i další aktuální témata: migraci, ochranu vnějších hranic, prohlubování jednotného trhu a také budoucnost unijního projektu. Jenže ta je zahalena v mlhách. Rozptýlí je mnohem významnější setkání, které se zakrátko odehraje v Římě?

„Jak oslavovat v atmosféře úzkosti a obav, jak debatovat uprostřed rodinného rozvodu? A jak si připomínat společnou historii, když vám spojenci prorokují definitivní konec?“ ptá se komentátor BBC, podle něhož Evropa odpovědi na tyto otázky nezná.

Evropští státníci se 25. března sejdou na Piazza del Campidoglio, římském náměstí navrženém samotným Michelangelem. Unijní elita si tam připomene šedesáté výročí podpisu Římských smluv, které daly vzniknout Evropskému hospodářskému společenství, předchůdci Evropské unie.

Byly to právě Římské smlouvy, které stanovily ambiciózní cíl: zasazovat se o "čím dál užší svazky mezi evropskými národy.“ A v Římě se očekává hodně vzrušená diskuse. "Měl by to být začátek nové kapitoly,“ zní v předvečer oslav z Bruselu.

Podle BBC jde však jen o optimistické proklamace, které určitě zastiňuje odchod Británie z Evropské unie. A britská premiérka Theresa Mayová zatím slibuje, že tento proces zahájí koncem března, hned po římských oslavách.

Bázlivá Bílá kniha

Komentátor se vrací k už zmíněnému dilematu. Je snadné opěvovat to, s čím většina Evropanů souhlasí. Myšlenku, že unie je „nejúspěšnějším mírovým projektem naší doby.“ Jenže krize důvěry je v současnosti nevyhnutelná.

Dokonce prosákla i do takzvané Bílé knihy, kterou před několika dny prezentoval předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Evropská komise, která je za normálních okolností nadšenou propagátorkou unijního projektu, připustila, že se ve jménu ideálů zašlo při ovlivňování každodenního života Evropanů „příliš daleko.“

Bílá kniha je podle komentáře BBC bázlivým dokumentem, pouhým kalením vody. Stanoví pět různých možností. Například užší integraci, dvourychlostní Evropu či spolek členů na bázi jednotného trhu. Ani Juncker otevřeně neřekl, který model by preferoval. Evropský hlas je nejistý, společný projekt se nachází na křižovatce.

Francouzská hrozba

Blížící se francouzské prezidentské volby představují pro unii existenční hrozbu. Neočekává se sice, že předsedkyně krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová v rozhodujícím druhém kole v boji o Elysejský palác zvítězí, ale výsledky některých průzkumů veřejného mínění dávají důvod k nervozitě. A v klidu nezůstávají ani finanční trhy.

Evropský politický establishment sází na centristického kandidáta Emmanuela Macrona, který je proevropský, podporuje francouzsko-německé partnerství a nezavrhuje globalizaci. Pokud vyhraje, evropským lídrům se uleví. Před francouzskými volbami půjdou k volebním urnám Nizozemci. Geert Widers může se svou protievropskou a xenofobní strategií uspět, ale do vlády se podle pozorovatelů nejspíš nedostane.

Vlajka Velké Británie, v pozadí logo EU.Foto: Reuters

I v případě, že Evropská unie přežije letošní volební rok bez větší úhony, zásadní problémy ze stolu nezmizí. Už jen jednání o brexitu budou nepochybně vyčerpávající, chaotická a plná dramatických momentů.

Zůstane tu i balvan migrační krize, který na kontinentě podnítil vlnu populismu a také erozi tradičních demokratických struktur. 25. března bude Evropská unie slavit, ale její budoucnost určí spíše malé, postupné kroky než velké sny, uzavírá komentátor BBC.

