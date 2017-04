Exploze v křesťanském kostele v Egyptě. Nejméně 21 mrtvých a 50 zraněných

Egyptem otřásla v neděli dopoledne exploze. Oznámily to egyptská televize a státní agentura. Na místě je podle agentury Reuters 21 mrtvých a 50 zraněných. K výbuchu došlo při mši v kostele koptských křesťanů Mar Girgis ve městě Tanta vzdáleném asi 96 kilometrů severně od Káhiry. Příčina neštěstí zatím není známá.

K tragédii došlo jen týden před oslavami Velikonoc a zároveň v době před návštěvou papeže Františka v Egyptě, která je podle informací Reuters plánovaná na konec měsíce.

Křesťané, většinou příslušníci koptské církve, se podílejí zhruba deseti procenty na 94milionové populaci Egypta. Svou víru mohou praktikovat většinou svobodně a jejich soužití s muslimským většinovým obyvatelstvem je veskrze pokojné. Vyskytují se pouze ojedinělé případy napětí, především ve venkovských oblastech.

Opakovaně se ale křesťané stávají terčem islámských extremistů. V prosinci bylo při těžkém pumovém útoku na křesťanskou katedrálu v Káhiře zabito 30 lidí. K útoku se tehdy přihlásil Islámský stát (IS).

Připravujeme podrobnosti.

#Egypt church blast on #PalmSunday : 15 killed, 50 wounded https://t.co/IJQwvTu9vL pic.twitter.com/zfEbncMk0O

Footage shows aftermath of explosion in #Tanta, #Egypt near St. George’s Church. pic.twitter.com/8tfRMvPM3M