Hackerské útoky řídili Rusové, řekl budoucí šéf CIA. Mučení při výsleších se chce ‚absolutně‘ vyhnout

Je zcela jasné, že za agresivními pokusy ovlivnit americké prezidentské volby stojí ruské vedení. Při slyšením v Senátu amerického Kongresu to prohlásil kandidát na post šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA), texaský poslanec Sněmovny reprezentantů Mike Pompeo. Zaujal tak k údajným ruským hackerským útokům podstatně tvrdší postoj, než sám prezident Donald Trump.

„Je zcela jasné, že Rusko pracovalo s hackerskými útoky s cílem ovlivnit americkou demokracii,“ řekl Pompeo. Rusko se podle něj znovu projevuje agresivně. Vtrhlo na Ukrajinu a okupuje její území, ohrožuje Evropu a „nedělá nic“, aby pomohlo porazit hnutí Islámský stát.

Pompeo ve čtvrtek podstoupil slyšení v době, kdy je Trump fakticky ve válce s americkými zpravodajskými službami, upozornila agentura Reuters. Prezident dlouhé týdny zpochybňoval tvrzení tajných služeb, že ruští hackeři řízení Kremlem pronikli na servery amerických politických stran s cílem ovlivnit prezidentské volby. Poprvé to Trump připustil až na úterní tiskové konferenci.

Pompeo naznačil, že bude-li to nutné, postaví se i prezidentovi ve sporu o využívání trýznivých výslechových praktik, které chce Trump legalizovat. Po potvrzení šéfem CIA se prý k takovým postupům „absolutně“ nebude uchylovat. Nedovede si ani představit, že by prezident něco takového nařídil.

Při prvním vyřknutí slova Rusko vypadla elektřina

Za svůj budoucí úkol Pompeo považuje „poskytovat politikům přesné zpravodajské informace a jasnou analýzu ruského chování“.

Když v zasedací síni výboru pro kontrolu zpravodajských služeb, kde se Pompeovo slyšení konalo, poprvé zaznělo jméno Ruska, vypadl podle agentury AP v celé budově proud. Slyšení se nakonec přesunulo do jiného objektu.

Lights out @ Senate Intel hearing for @CIA nominee Pompeo just as @markwarner talks on #Russia hacking.

