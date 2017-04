Hledají se dobrovolníci, kteří 60 dní nevstanou z postele. Pomůžou s dobýváním vesmíru

Vědci chtějí zkoumat vliv snížené gravitace na lidský organismusFoto: NASA

Francouzští vědci hledají dobrovolníky, kteří by pro ně vydrželi dva měsíce jen ležet. Odborníci z Institutu fyziologie a vesmírné medicíny na nich chtějí zkoumat vliv snížené gravitace na lidský organismus. Výsledky by pak mohly pomoci astronautům, kteří se budou vracet zpátky na Zemi.

Vědce zajímá, co všechno s lidským tělem simulace udělá a jak by proti těmto vlivům šlo v budoucnosti chránit kosmonauty. Sledovat budou především vliv na svaly, kardiovaskulární systém a řídnutí kostí, což jsou typické problémy astronautů, kteří strávili delší dobu ve stavu beztíže.

Ti jsou po svém návratu často neschopni zpříma stát a trpí závratěmi a výkyvy krevního tlaku. Podle americké kosmické agentury NASA kosmonautům také častěji hrozí ledvinové kameny, protože se jim z těla rychleji vyplavuje vápník, a také potíže se zrakem. V horní části těla se jim totiž koncentrují tělní tekutiny, které zvyšují nitrooční tlak.

Odpovídající dobrovolníci, kterých vědci hledají hned 24, by měli být nekuřáci a sportovci ve věku 20 až 45 let. Měli by být ve výborném zdravotním stavu a bez alergií. Také by měli mít tři měsíce volného času - tak dlouho totiž celá studie trvá. Vybrané jedince ale nečeká jen dobrý pocit, že pomohli vědě, ale i finanční kompenzace, v přepočtu asi 430 tisíc korun.

Vybrané dobrovolníky nejprve vědci podrobí vstupním testům a měřením, které budou trvat 14 dní, a poté zamíří do postele. Tam musí strávit dalších 60 dní, zvednout se nesmí ani k jídlu nebo na záchod.

Jeden z lékařů podmínky výzkumu shrnul do jednoduchého pravidla: alespoň jedno rameno musí neustále ležet na posteli. Na závěr dobrovolníky čeká ještě jedno kolo měření a především rehabilitace, aby se pak mohli vrátit zpátky do běžného života.

Autor: Jakub Lucký