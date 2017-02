Ideologové, pragmatici a vykřičníky. Kdo velí 'orchestru dýk a mečů' v Trumpově Bílém domě?

Trumpův tým v Oválné pracovně: zleva prezident Donald Trump, šéf prezidentské kanceláře Reince Priebus, viceprezident Mike Pence, vrchní poradce Steve Bannon, tiskový mluvčí Sean Spicer a dnes již bývalý bezpečnostní poradce Michael Flynn.Foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump zatím plní nejen své sliby z volební kampaně, ale také prorocká slova svého protikandidáta Jeba Bushe z prosince 2015: „Donald geniálně ovládá slogany a hlášky, ale je to chaotický kandidát a bude to chaotický prezident“. Napsal to deník Guardian, podle něhož Trump do Bílého domu přenesl svůj podnikatelský styl, který spočívá v permanentním konfliktu. Na začátku Trumpova druhého měsíce v Bílém domě si mnozí přejí, aby řídil věci klidněji a aby vyťukával na Twitteru méně vykřičníků, píše list.

Šéf amerických speciálních sil, generál Raymond „Tony“ Thomas minulý týden na jedné konferenci prohlásil, že vláda je v neuvěřitelném zmatku. „Doufám, že to brzy srovnají, protože zatím připomínáme spíše národ na pokraji války,“ řekl.

Trump a jeho stoupenci ovšem něco takového rozhodně popírají. Tvrdí, že mainstreamová média nechápou prezidentovy výnosy, tak jako neodhadla Trumpovy šance v boji proti prezidentské kandidátce demokratů Hillary Clintonové.

Mánie Donalda Trumpa?

„Trump má momentálně manickou fázi. Spí čtyři až pět hodin denně, vede ostré telefonické rozhovory se státníky, chrlí jeden výnos za druhým, a přitom je pořád neobsazeno několik desítek velvyslaneckých postů na celém světě. Stíhá bojovat i za obchodní zájmy své dcery Ivanky a přitom musí vyvracet desítky omylů a překlepů, které zlomyslní novináři odhalují v jeho textech. Na veřejnosti ale tvrdí, že vše jde hladce jako po másle,“ píše Guardian. „To jen televize hlásá, že je všude chaos. Vláda jede jako dobře seřízený stoj,“ postěžoval si prezident.

I tento výrok pochopitelně narazil na kritiku. „Vyladěná mašina? Spíše auto, v němž nefungují páky ani tachometr, takže netušíte, jestli jede šedesát nebo sto padesát. Ještě nikdy nepanoval v Bílém domě takový zmatek,“ přisadil si demokratický stratég Bob Shrum. Podle médií v administrativě sílí nedůvěřivost a paranoia. Její členové prý hojně používají aplikaci, která smaže e-mail či textovou zprávu ihned po přečtení.

Kruh nejbližších

Kruh prezidentových nejbližších tvoří mluvčí Kellyanne Conwayová, šéf prezidentské kanceláře Reince Priebus, viceprezident Mike Pence, prezidentův zeť Jared Kushner s manželkou Ivankou a hlavní stratég Steve Bannon. Ten sám sebe přirovnává k Darthu Vaderovi, satanovi či Thomasu Cromwellovi, vlivnému politikovi na dvoře Jindřicha VIII.

Kellyanne Conwayová a Steve BannonFoto: Reuters

Podle deníku Washington Post se v administrativě prohlubují rozpory mezi pragmatiky a ideology. K prvním jmenovaným patří hlavně Pence, k druhým Bannon. Šéf Sněmovny reprezentantů Paul Ryan se v lednu setkal s Trumpovými vyvolenými a zeptal se jich přímo, kdo z nich tomu všemu velí. Odpovědí mu bylo ticho.

„Podle odcházejících úředníků z bývalé administrativy je nové vedení přetížené. Klesá vlastní vahou. Napočítali v něm pět až šest mocenských center a minimální vertikální strukturu, takže prezident nemůže vydávat jednoduché rozkazy a mít jistotu, že je ti pod ním splní,“ napsal Washington Post.

Guardian zdůrazňuje, že na nominační obtíže narazil hned zkraje vládnutí v roce 1993 i tehdejší prezident Bill Clinton. I o něm se po prvních třiceti dnech tvrdilo, že do Bílého domu přinesl chaos a že je to katastrofa. Netrvalo dlouho a začal zaměstnávat veterány z Nixonovy a Reaganovy éry.

Dýky, meče a nebezpečné děti

„Potřebujete lidi, kteří vědí, jak náročné je usednout v Oválné pracovně Bílého domu. Musejí znát všechny osoby a obsazení, jako dirigent orchestr. Je to ale orchestr, v němž se hraje s dýkami a meči,“ řekl bývalý Clintonův poradce Bill Galston. Coby politický veterán z Brookingsova institutu tvrdí, že s Trumpovou administrativou zatím není vše v pořádku.

„Snažil jsem se vytáhnout z nejrůznějších expertů analogie k současnému dění, ale neumějí říct nic určitého. Náš seizmograf je rozbitý,“ říká profesor Galston. „Zdá se, že máme prezidenta, který neumí rozlišit chaos od řádu. Když něco označí za pořádek, myslí si to jen on sám a málokdo na světě s ním může souhlasit. Máme amatéry na postech, které zvládnou jen profesionálové, a ani ti ne vždy na výbornou.“

Vnuk prezidenta Nixona a dobrý znalec poměrů v Trumpově administrativě Christopher Nixon Cox ale soudí, že je příliš brzy na to tvrdit, že se vláda propadla do chaosu. „O úspěchu nakonec rozhodne ekonomika a to, zda se Trumpovi podaří vyhnout se válečným konfliktům ve světě. Myslím, že bude velmi úspěšný,“ řekl Guardianu Cox.

Méně vykřičníků na Twitteru

Přesto nelze popřít, že si na začátku Trumpova druhého měsíce v Bílém domě mnozí přejí, aby řídil věci klidněji a aby vyťukával na Twitteru méně vykřičníků. Bývalý tajemník někdejšího viceprezidenta Dana Quaylea Rich Galen je přesvědčen, že takhle už to dál nejde. „Zpočátku to byla zábava, sledovat, jak ty děti běhají dokola a narážejí do sebe navzájem. Jenomže teď už dostaly klíčky od auta a začíná to být nebezpečné. Někdo by je měl vzít za ruku a usadit,“ říká závěrem Galen někdejší viceprezidentův tajemník za prezidenta George Bushe staršího.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.