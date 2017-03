Ivanka Trumpová - nový hit Číny. Prodává léky na hubnutí, vložky i plastické operace

Ivanka Trumpová na obchodním jednáníFoto: Reuters

Byznysmeni v nejlidnatější zemi světa chtějí maximálně využít úspěchu obchodní značky Ivanky Trumpové, dcery amerického prezidenta. Podle deníku Washington Číňané registrují rekordní množství variant Ivančina jména, aby jim pomohlo s prodejem nejrůznějších produktů, od pilulek na zhubnutí až po inkontinenční vložky.

Pětatřicetiletá dcera šéfa Bílého domu, která v dětství trávívala prázdniny u babičky ve Zlíně, fascinuje Čínu natolik, že jedna tamní klinika plastické chirurgie dokonce nabízí změnu obličeje tak, aby se tvář klientky podobala Ivančině. Podle listu Washington Post od Trumpova zvolení prezidentem si v Pekingu zaregistrovalo ochrannou známku „Ivanka“ už 250 čínských firem. Nejčastěji jméno zaznívá v jeho čínské transkripci jako I-wan-kcha.

Obchod se slavnými lidmi

Podle amerického listu ovšem na podnikatelský úspěch nesázejí všichni, kdo si „Ivanku“ zaregistrovali. Mnozí prý spíše počítají s tím, že značku jednou Donaldu Trumpovi či jeho dceři se ziskem prodají. Tomuto fenoménu se v Číně říká „značkové squatterství“. Vedle padělání renomovaných značek jde o zcela legální byznys, při němž firmy okupují globálně úspěšné značky a jména a pak s nimi obchodují.

Americká basketbalová legenda Michael Jordan bojoval léta s čínskou firmou Čchiao-tan, která pod jeho jménem vyráběla sportovní oděvy. Teprve nedávno se po vleklé soudní bitvě domohl satisfakce. Něco podobného teď čeká nejspíš Trumpův klan. „Viděl jsem Ivanku v televizi, jak řeční a vyjadřuje v kampani podporu otci. Měla obrovské charisma a hned mě uchvátila,“ řekl listu Washington Post čínský podnikatel Li Ťün.

Ivanku přitom ve Spojených státech kritizují za to, že své podnikání přesunula do Číny, zatímco její otec nutí americké firmy, aby se vracely domů. V Číně to ale na její popularitu nemá žádný vliv. A oblíbená je tam natolik, že v únoru na sociálních sítích zveřejnila záběry své pětileté dcery, zpívající novoroční píseň v čínštině.

Operace ‚na Ivanku‘

V jihočínském městě Fo-šan proto klinika plastické chirurgie nabízí „Ivančin vzhled“. „Mladé Číňanky si rády mění vzhled podle celebrit. A krása Ivanky Trumpové obstojí v estetických kritériích Východu i Západu ,“ tvrdí Li Jün-sing z kliniky I-wan-kcha Medical Management.

Číňanky podle deníku Washington Post s oblibou podstupují operační změnu víček, aby se podobaly Evropankám. Co se Donalda Trumpa týče, ten také strávil celá desetiletí bojem proti čínským výrobkům, které bez jeho svolení využívaly jeho jména, ať už šlo o Trumpovy kondomy či toalety.

Text vznikl pro pořad Svět ve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.