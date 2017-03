Jak číst protesty v Rusku? Jedno video 'zloděje' Medveděva nezboří, ale naleptá moc vlády

Žlutá gumová kachnička jako symbol odporu vůči úplatné vládě. Protikorupční protest na Puškinově náměstí, Moskva, 26. března 2017.Foto: Fotobanka Profimedia

ROZHOVOR. „Ubohý. Zbabělý. Zloděj,“ účtovali v neděli protivládní demonstranti s Dmitrijem Medveděvem. Pozornost desítek tisíc protestujících v největších opozičních akcích za posledních pět let si ruský premiér vysloužil podezřelým původem svého bohatství, zmapovaným v protikorupčním filmu Alexeje Navalného. Jedno video ani Medveděva, ani Putina nezboří. Naleptává však legitimitu jejich moci i víru Rusů v to, že jim vláda říká pravdu, míní v rozhovoru pro Zpravodajský web Českého rozhlasu analytik Karel Svoboda.

Jako roznětka protestů zafungoval film On vam ně Dimon (Pro vás žádný Dimon), kde tým Alexeje Navalného mapuje podezřelý původ majetku ruského premiéra. Demonstranti vyšli do ulic s Medveděvovými maketami a nápisy „Zloděj“, na transparentech se opakovaly obrázky žluté kachničky. Proč ta kachnička?

Film odkrývá schémata, která Medveděv používá, aby získal majetek. Obvyklým způsobem jsou nejrůznější offshorové firmy s nejasnými vlastníky, ale u ruského premiéra jde cesta přes takzvaně dobročinné organizace. Výsledné majetky jsou naprosto extrémní.

Čtěte také: Exploze luxusu na obří dače u Medveděva. Prohlédněte si, co premiér Ruska skrývá za zdí

Například rezidence na Rubljovce, nejdražším dílci Moskvy, s velkým pozemkem v odhadované ceně několika miliard rublů – jsou to „dary“ charitativnímu fondu od (miliardáře) Ališera Usmanova a dalších, a zároveň to prokazatelně využívá Medveděv. A Rubljovka by se možná ještě ztratila, jenže jsou tam i další pozemky. Zvlášť paradoxní je obrovská rezidence v Kurské oblasti, jedné z těch velmi chudých oblastí v Rusku. Jsou tam vesnice, kde se hroutí domy, ale uprostřed toho všeho leží několikahektarový pozemek obehnaný vysokými ploty a stromy – premiérovo sídlo, opět prostřednictvím dobročinného fondu. A komplex Milovka je dokonce tak rozsáhlý, že tam vlastní sídlo mají dokonce i kachny, odtud ty transparenty.

Je to celá spleť charitativních fondů, které nikdy nevyvíjely žádnou zásadní činnost, dohromady však dávají celé bohatství. V praxi, jak ve filmu dokazuje Navalnyj, je to fond na podporu Dmitrije Medveděva a jeho rodiny.

Plné znění snímku Fondu boje s korupcí o majetkových poměrech premiéra (a exprezidenta) Medveděva. Název filmu "On vam ně Dimon" ("Pro vás (to není) žádný Dimon") odkazuje na slova mluvčí ruské vlády Natalije Timakovové - ta se před několika lety ohradila vůči familiérní zdrobnělině Dimon, kterou předsedu vlády častovali uživatelé sociálních sítí. "Pro vás (to není) žádný Dimon. Je to předseda vlády," prohlásila tehdy. Výrok se rychle rozšířil a stal se terčem mnoha sarkastických fotomontáží. Trefně také shrnuje téma Navalného snímku: propast mezi elitou ruského režimu a většinovým obyvatelstvem.

Ve filmu i v doprovodném investigativním materiálu dokládá Navalnyj kromě tvrzení a fotografií také snímky smluv a dalších důvěrných dokumentů. Ale co důvěryhodnost? Ověření z dostupných zdrojů je problematické, část podkladů podle všeho pochází od hackerů...

Já na Navalného odhalení pohlížím jako na velmi důvěryhodná. Propojení fondů a Dmitrije Medveděva dokládá v praxi. Impulsem prý bylo oblečení: fond dělá nákupy, které prezentuje navenek, přičemž nakupovali i věci typu oděv, barevná košile, sportovní boty toho a toho typu, a to všechno se na Medveděvovi na různých fotkách objevovalo. To samé jachta, která kotví u jednoho z těch komplexů – pak ji vidíte na Něvě v době oslav, kde nemůže parkovat nikdo jiný. A mnoho dalších věcí. Vazba je poměrně jasná a nezaznamenal jsem (ze strany odborníků) zatím žádný byť jen pokus to nějak odmítnout nebo vyvrátit, pravděpodobně by to šlo jen velmi těžko.

Navalnému se každopádně povedl impuls k největším protivládním protestům od masových demonstrací po volbách 2011 a 2012. Rusové vyšli do ulic v desítkách měst, i tam, kde město protesty zakázalo. Mluví se o desítkách tisíc lidí a po zásahu policie i o stovkách zadržených, počty se ale různí – úřady tradičně uvádějí několikanásobně menší počet než organizátoři. Podle monitoringu lidskoprávní OVD-info jen v Moskvě zadrželi asi 1300 lidí. Dá se dobrat spolehlivých čísel?

Je to obtížné: organizátoři nadsazují, moskevská policie je naopak pověstná tím, že účastníky opoziční demonstrace dělí pěti a provládní demonstranty násobí deseti. Jejím číslům se opravdu moc věřit nedá, na to už se příliš zdiskreditovala. Pravděpodobně větší protesty než v Moskvě byly v Petrohradě, kde nebyly zakázané (podle stanice Echo Moskvy 20 000 lidí, pozn. red.). Počet demonstrantů ovlivnily i jiné podněty k protestům, tedy to, co zrovna pálí místní – v Petrohradě je to například předávání chrámu svatého Izáka (největší chrám a jedna z nejslavnějších památek Petrohradu, pozn. red.) a dalších budov ruské pravoslavné církvi.

Demonstranti ve Vladivostoku protestují proti premiérovi Medveděvovi (na papírové maketě). Transparent hlásá: "Ubohý. Zbabělý. Zloděj."Foto: Reuters

Spíš než těžko určitelná čísla je důležitější právě to, že Navalnyj dokázal vyvést lidi do ulic. Tím získal velký náskok nad jinými vůdci opozice – pokud si tedy ještě mohou říkat vůdci.

Alexej Navalnyj získává podporu díky obecně populárnímu tvrzení, že „vláda krade“. Jak moc se motivace letošních protestů liší od té před pěti lety? Už tehdy přece demonstranti volali: „Nelžete, nekraďte!“

Protesty 2011-12 byly političtější v tom smyslu, že hlavním motivem byly volební podvody. Lidi přestalo bavit, že na jejich hlasu nezáleží, protože k volební urně pak stejně někdo přijde a nahází tam 200 lístků, případně kreativně spočítá, kolik voličů hlasovalo pro toho a onoho a pak se z toho vyrobí 50 procent pro Jednotné Rusko.

Čtěte také: Mrtvé duše, kolotoče a znechucení voliči. 'Jednotnému Rusku hraje nízká účast do karet'

Citlivost na korupci souvisí i s dnešním stavem ekonomiky. Přirozeně že Rusy rozčílí, když Medveděv na Krymu říká „Peníze nejsou, vydržte“, načež se ukáže, že on má takový majetek, pro jistotu ještě nenápadně procezený přes 20 různých fondů, aby si toho nikdo nevšiml.

Rozdíl mezi tehdejší dobou a dneškem je samozřejmě v masovosti. Nemáme sice přesná čísla, ale v Moskvě tenkrát protestovalo 100, 150 tisíc lidí. Tentokrát jich bylo kolik – řekněme odhadem 10 tisíc? To se ještě relativně může předstírat, že se vlastně nic nestalo, viz Rossijskaja gazeta (úřední list ruské vlády, pozn. red.), která o tom vůbec nepsala.

Jasná paralela naopak je, že se Rusové zlobí. Přičemž si ani nemyslím, že je tam tolik milovníků Alexeje Navalného, protože Navalnyj má své mouchy a lidí, kteří o něm pochybují, není ani mezi těmi demonstranty málo. Korupce je ovšem hodně silné téma a může mu v (prezidentských) volbách prospět – proto čekám, že k nim nejspíš puštěn nebude.

Ruská vláda Navalného odhalení smetla jako předvolební propagandu, kterou „nemá smysl komentovat“. Má Fond boje s korupcí vůbec nějaký reálný dopad na moc vládního režimu?

Žena v Moskvě se dohaduje s nastoupenou pořádkovou policií.Foto: Reuters

Má. Velmi soustavně a systematicky totiž naleptává legitimitu moci. Mocní říkají: Musíme šetřit, utáhnout si opasky, nepoddat se tlaku Západu, vydržet. A zatímco tohle posloucháte, ukáže se, že běžní Rusové jsou na tom špatně, ale tihle mocní si užívají miliardy.

Samozřejmě to není tak, že jedno video zboří Medveděva s Putinem. Nicméně tohle video se postupně šíří, lidé ho sledují a začínají pochybovat, jestli jim skutečně říkají pravdu. Těžko odhadovat, jestli se letošní protesty stanou milníkem, ale ukázaly jednu zásadní věc. Nezapomínejme, že v Rusku za účast na nepovolené demonstraci hrozí velmi nepříjemné trestní postihy včetně vysoké pokuty. Z toho je patrné, že pokud lidé i přesto vyjdou, a navíc v takovém množství, žene je opravdu velké odhodlání.

Karel Svoboda působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se problematikou postsovětského prostoru s důrazem na politicko-ekonomické dění.