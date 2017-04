Hrůzná urážka lidstva. Můj vztah k Asadovi se hodně změnil, reagoval na chemický útok Trump

Americký prezident Donald Trump považuje úterní chemický útok v Sýrii za „děsivý a nepopsatelný". „Je to hrůzná urážka lidstva," řekl Trump podle agentury Reuters při setkání s jordánským králem Abdalláhem II. v Oválné pracovně Bílého domu. Česká republika by mohla odvolat velvyslankyni, pokud se prokáže, že incidentem stojí Asadův režim, řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je ale opačného názoru.

Podle Trumpa byly útokem „překročeny mnohé meze". Svůj postoj k syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi a k Sýrii obecně prý americký prezident „hodně moc změnil". „Tyto ohavné činy Asadova režimu nelze tolerovat," prohlásil Trump. Zahynuli podle něho nevinní lidé, včetně žen a dětí „a dokonce krásných malých miminek".

Čtěte také: ‚Oběti byly cítit po bělících prostředcích.‘ V Sýrii zabíjel kromě sarinu i chlor, tvrdí Lékaři bez hranic

Trump v této souvislosti opět kritizoval svého předchůdce Baracka Obamu, že vůči Asadovu režimu použil jen „planých hrozeb", když se zjistilo, že chemické zbraně používá. Demokratičtí senátoři jej na oplátku kritizovali, že se při odsouzení chemického útoku ani slovem nezmínil o odpovědnosti Ruska, které jako spojenec Asadova režimu hájí zájmy nynější vlády této blízkovýchodní země.

Velvyslankyně USA v OSN Nikki Haleyová předtím v souvislosti s útokem ostře kritizovala Rusko, že nedokáže krotit svého syrského spojence. „Kolik dětí ještě bude muset zemřít, než se Rusko začne zajímat?" prohlásila diplomatka na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN, která se případem zabývá.

Jedna ze shozených bomb hlasitě neexplodovala, jen se objevil bílý dým

Podle hromadících se svědectví z místa tragédie je za útok odpovědné syrské vojenské letectvo. Podle zdroje citovaného Reuters shodil syrský letoun čtyři bomby - tři konvenční, které vybuchly běžným způsobem, a jednu, která hlučně neexplodovala. Nad místem dopadu se ale vytvořil sloup bílého dýmu.

Letecký útok v syrské provincii Idlib si vyžádal nejméně 100 obětí včetně 20 dětí.Foto: Reuters

Haleyová upozornila, že USA se mohou odhodlat kvůli incidentu k jednostranné akci, pokud s tím OSN nic neudělá. Nedá se ale očekávat, že Rada bezpečnosti schválí rezoluci namířenou proti Sýrii, protože Rusko, které má v radě právo veta, se již proti návrhu Západu ohradilo.

„Když OSN stále selhává ve své povinnosti jednat kolektivně, nastávají časy v existenci států, kdy jsou nuceny podniknout svou vlastní akci," prohlásila Haleyová.

Západní návrh rezoluce požaduje po syrském režimu plnou spolupráci při vyšetřování útoku. Moskva naznačila, že přijde s vlastním návrhem, který bude požadovat součinnost povstalců v oblasti. Podle Ruska totiž explodoval sklad chemikálií držený rebely.

Česko je jediná země EU, která má ještě v Sýrii ambasádu

„Česká vláda jednoznačně odsuzuje jakékoliv použití chemických zbraní. Je to jednoznačné porušení mezinárodního práva a mezinárodní společenství to nemůže nechat jen tak," uvedl Sobotka pro Českou televizi a ČTK. Česko podle něj podporuje nezávislé vyšetření události, která si podle některých zdrojů vyžádala nejméně 100 obětí a 400 zraněných.

Čtěte také: 'Každý viděl to letadlo, jak bombardovalo oblast plynem.' Kdo je zodpovědný za útok v Idlibu?

Možnost stáhnout českou velvyslankyni v Damašku Evu Filipi ve středu v Bruselu zmínil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) pro případ, že by se prokázalo, že za útok v provincii Idlib je odpovědný režim prezidenta Bašára Asada. Oběti podle mluvčí české pobočky mezinárodní organizace Lékaři bez hranic Ivety Polochové vykazují známky zásahu nejméně dvěma různými chemickými látkami.

Sobotka však uzavření české ambasády, která jako poslední z velvyslanectví zemí Evropské unie dosud po vypuknutí občanské války stále funguje, za špatnou cestu. „Znamená to, že budeme vědět mnohem méně, co se v Sýrii děje. Naopak ta ambasáda musí dále fungovat," řekl.

Česko podle něj může přispět prostřednictvím humanitární pomoci přímo Syřanům. „Je důležité, aby všechny země, které mají vliv na to, co se děje v Sýrii, to znamená Rusko, Írán, západní státy, USA, udělaly všechno pro to, aby se zabránilo jakémukoliv dalšímu používání chemických zbraní," dodal.