Jen fantazírujete a strašíte veřejnost. Moskva odmítla odpovědnost za útoky na ministerstvo zahraničí

Podezření, že ruští hackeři kradli dokumenty českého ministerstva zahraničí dnes Moskva odmítla a označila ho jako „neopodstatněné fantazie“. O tom, že jsou útoky na Černínský palác podobné útokům na servery Demokratické strany v USA, informoval v úterý Lubomír Zaorálek. Spojené státy viní z útoků Rusko.

Moskva dává toto „strašení české veřejnosti“ do souvislosti s návrhem na rozšíření pravomocí českého Vojenského zpravodajství při kontrole internetu.

„Narážka byla pochopena a česká média se hned skvěla titulky o 'ruské stopě'... Podle již zavedené tradice se komentátoři nezatěžují důkazy, ale nadšeně se oddávají přehnanému a naprosto neodůvodněnému fantazírování. Nelze se nepřidat k zámořskému strašení,“ řekl dnes nejmenovaný zdroj z ruského ministerstva zahraničí agentuře TASS.

Agentura uvedla, že podle názoru citovaného zdroje to souvisí s tím, že kdosi „touží být zapojen do módního trendu, a také se vždy hodí strašit veřejnost ´kremelskou propagandou´, a to zvláště v situaci, kdy se posuzuje návrh zákona o rozšíření pravomocí české vojenské rozvědky při kontrole internetu“.

„Fantom Morrisvillu ožil,“ dodal ruský zdroj v narážce na českou hudební filmovou komedii z 60. let minulého století.

Sám Zaorálek o Rusku nehovořil, jen uvedl, že podle expertů musel úspěšný útok spáchat jiný stát. Zdůraznil, že hackeři nepronikli do interní sítě úřadu, v níž by mohli najít tajné informace, ale dostali se do desítek e-mailových schránek zaměstnanců ministerstva včetně náměstků a ministra samotného.