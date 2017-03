K volbám v Nizozemsku přišlo nejvíc lidí za 30 let. Wilders nenaplnil očekávání

Vládní Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) premiéra Marka Rutteho obsadí 30 z celkových 150 parlamentních křesel. Alespoň podle takzvaných exit pollů, tedy anket před volebními místnostmi. Nacionalistická a protiislámská Strana pro svobodu (PVV) skončila druhá, a to se ziskem 19 mandátů. Její předseda Geert Wilders vzkázal, že boj ještě neskončil. Sčítání kvůli obavám z kybernetického útoku probíhá ručně.

Devatenáct mandátů získaly podle odhadů ještě další dvě strany - Křesťanskodemokratická výzva (CDA) a Demokraté 66 (D66). Výrazně si podle očekávání pohoršil dosavadní koaliční partner lidovců Strana práce (PvdA). Místo současných 38 poslanců by měl mít ve sněmovně jen devět zástupců. Podle odhadů by se do zákonodárného sboru mělo dostat celkem 13 politických stran.

Geert Wilder na první odhady reagoval na twitteru, kde poděkoval svým voličům a předpokládané výsledky označil za úspěch. „Získali jsme křesla! Máme první vítězství! A Rutte o mně neslyšel naposledy!!“ napsal politik.

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!! — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15. března 2017

O hlasování byl velký zájem a zúčastnilo se ho 81 procent voličů. Podle Reuters tak jde o nejvyšší volební účast za posledních třicet let. Ve městě Nijmegen musely hlasovací místnosti doplňovat hlasovací lístky a zůstat otevřené i po oficiální uzávěrce, aby umožnily volit všem zájemcům.

Vysoká účast má v Nizozemsku dlouholetou tradicí. Ve volbách v roce 2012 přišlo k urnám téměř 75 procent voličů.

BREAKING | #DutchElections - Ipsos exit poll:



VVD 31 seats

CDA 19 seats

D66 19 seats

PVV 19 seats

GL 16 seats

SP 14 seats — Vocal Europe (@thevocaleurope) 15. března 2017

Ruční sčítání hlasů



Výsledky anket zveřejněných ještě před volbami signalizovaly, že dosavadní vládní VVD má mírně navrch. Menší koaliční partner Rutteovy strany - sociálnědemokratická Strana práce - ale podle průzkumů utrpí výrazné ztráty.

Celkové výsledky voleb by měly být zveřejněny kolem půlnoci. Hlasovací lístky se letos počítají ručně kvůli obavám z kybernetických útoků, takže počítání může trvat déle než v předchozích letech.

Obecně se má za to, že žádná ze stran nezíská většinu 76 křesel a hned po volbách začnou neformální vyjednávání. Do parlamentu by se mohlo dostat sedm politických stran a očekává se, že pro vytvoření vládní koalice bude zapotřebí aspoň pětičlenné uskupení.

Nizozemské volby jsou první v řadě důležitých hlasování, která mohou v letošním roce výrazným způsobem ovlivnit další podobu evropské politiky. K volbám půjdou také Francouzi a Němci.