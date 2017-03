Kdo byl útočník z Londýna? Zdvořilý člověk a otec, tvrdí překvapení sousedé

Údajný útočník z Londýna. Červeně jsou zakroužkovány nožeFoto: ČTK

Policie identifikovala útočníka z Londýna jako 52letého Khalida Masooda, otce tří dětí. Podle serveru BBC se narodil jako Adrian Russell Ajao v hrabství Kent na jihovýchodě Anglie a jméno si změnil až poté, co konvertoval k islámu. Metropolitní policie uvádí, že byl známý i pod dalšími aliasy a byl několikrát souzen. V současnosti žil v hrabství West Midlands. Jeho minulost a styky policie prošetřuje.

Podle britského serveru BBC si Khalid Masood pronajal automobil, který použil při útoku na Westminsterském mostě, na začátku týdne z půjčovny Enterprise ve Spring Hill na severu Birminghamu. Zaměstnancům autopůjčovny údajně řekl, že pracuje jako učitel. Reportéři zpravodajského serveru BBC ale uvádí, že Masood nikdy nevyučoval v anglických státních školách.

Zhruba hodinu poté, co si automobil vypůjčil, útočník znovu kontaktoval půjčovnu a řeklt, že ho už nepotřebuje. Další události jsou nejasné až do chvíle, než najel do lidí na Westminsterském mostě.

„Masood nebyl v současnosti předmětem žádného vyšetřování a neměli jsme žádné předchozí informace o tom, že by měl v úmyslu spáchat teroristický útok," uvádí v prohlášení Scotland Yard. „Nicméně byl znám policii pro řadu předchozích rozsudků za napadení, včetně těžkého ublížení na zdraví, držení útočných zbraní a narušování veřejného pořádku."

Tisíce Londýňanů na Trafalgarském náměstí uctily památku obětí středečního útokuFoto: Reuters

Poprvé byl odsouzen za poškozování cizí věci v listopadu 1983, když mu bylo 19 let, píše BBC. Poslední záznam má z prosince 2003 za držení nože. V souvislosti s terorismem nikdy souzen nebyl.

Britská premiérka Theresa Mayová během čtvrtečního projevu v parlamentu uvedla, že se útočník narodil v Británii a několik let nazpět byl „vyšetřován v souvislosti s obavami z násilného extremismu“. Záhy dodala, že Masood byl však okrajovou postavou a jde o historický případ.

„Náš pracovní předpoklad v současnosti je, že byl inspirován mezinárodním terorismem,“ řekl zástupce šéfa Metropolitní policie Mark Rowley. Policie vyzvala případné svědky, aby se obrátili na protiteroristické oddělení s možnými informacemi o Masoodově teroristické činnosti.

Zdvořilý soused starající se o zahradu

Bývalá sousedka Masooda Katie Garriquesová reportérům agentury Reuters řekla, že to byl zdvořilý soused, se kterým si vyměnila každé ráno pouze pozdrav, a zprávy o útoku ji překvapily.

Další sousedka útočníka poznala podle snímků, které se objevily v televizi a novinách: „Poznala jsem muže, který žil v baráku vedle. Měl malé dítě, kterému bylo tak pět až šest let. Žila s ním i žena, Asiatka. Vypadal mile, staral se o zahradu, trávník,“ řekla pro Reuters Iwona Romek. Podle ní se v prosinci náhle odstěhoval.

Policie v souvislosti s vyšetřováním útoku provedla v noci ze středy na čtvrtek na několika místech v zemi razie, mimo jiné také v Birminghamu. Během noční akce zatkla sedm lidí. Mezi nimi byla podle deníku The Guardian 39letá žena zadržená ve východním Londýně kvůli podezření z přípravy teroristického činu. Dalším pěti zadrženým bylo od 21 do 28 let.

Razie a prohlídky na různých místech Británie, včetně Londýna, Birminghamu a jedné lokality ve Walesu, stále pokračují. Mezi zadrženými osobami je údajně i manželka atentátníka.

Podle šéfa protiteroristické policie Marka Rowleyho v noci na pátek policisté provedli další dvě „významná zatčení". Počet osob, které v souvislosti s atentátem skončily ve vazbě, tak stoupl na devět.

Birmingham je často označován za „líheň“ britských islamistů. Podle nedávno zveřejněné studie think-tanku Henryho Jacksona pocházelo z 269 lidí odsouzených za terorismus v Británii v letech 1998 až 2015 39 právě z Birminghamu. Ve městě žije přes 213 tisíc muslimů a tvoří zhruba jednu pětinu tamní populace.

London attack details as of March 24 0230GMT @AFP pic.twitter.com/VcHKwjWhIn — AFP news agency (@AFP) March 24, 2017

Khalid Masood ve středu odpoledne najel autem do lidí na Westminsterském mostě v centru Londýna. Srazil několik chodců a poté naboural s vozidlem do zábradlí před parlamentem, odkud zamířil k budově britského parlamentu. Před ní napadl nožem policistu Keitha Palmera, který na následky bodných zranění později zemřel. Útočník byl na místě zastřelen.

Dalšími oběťmi jsou 43letá Britka španělského původu Aysha Fradeová, americký turista Kurt Cochran a 75letý muž, jehož identitu policie zatím neuvedla. Ten utrpěl devastující zranění a byl ve čtvrtel večer v King’s College Hospital se souhlasem rodiny odpojen od přístrojů. V nemocnicích zůstává nadále 20 zraněných, přičemž dva jsou v kritickém stavu.

Mezi zraněnými má být podle premiérky Theresy Mayové 12 Britů, tři Francouzi, dva Rumuni a Řekové, čtyři Jihokorejci, Němec, Číňan, Ir a Ital.

K westminsterskému útoku se prostřednictvím agentury Amak přihlásil Islámský stát. IS se ale obvykle hlásí k odpovědnosti za všechny teroristické činy v západním světě.