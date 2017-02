Letošní Grammy ovládla Adele a posmrtně David Bowie. Kožená nominaci neproměnila

Předávání hudebních cen Grammy ovládla britská zpěvačka Adele, která proměnila všechny nominace, a domů si tak odnesla hned pět gramofonů. Pět cen dostal posmrtně i britský hudebník David Bowie a jeho album Blackstar. Česká pěvkyně Magdalena Kožená svou nominaci neproměnila.

Zpěvačka Adele dostala zlaté gramofonky za album roku, nahrávku roku, píseň roku, popový sólový výkon a popové vokální album. Srovnatelný úspěch sklidila už před pěti lety, kdy si z ceremoniálu odnášela dokonce šest cen. Letos při přebírání posledního Grammy se slzami dojetí pochválila svou kolegyni Beyoncé a její album Lemonade.

David Bowie, který podlehl rakovině loni v lednu krátce před svými 70. narozeninami, dostal za své album Blackstar pět zlatých gramofonků. Jeden z nich putoval k designéru jeho alba Jonathanu Barnbrookovi. Album porota ohodnotila mimo jiné jako nejlepší alternativní album, Bowieho ocenila za nejlepší rockový výkon a nejlepší rockovou píseň (Blackstar).

.@Adele is now the first person to win Record Of The Year, Album Of The Year, and Song Of The Year twice #GRAMMYs pic.twitter.com/ITcLiWvxXi