Malta přišla o Azurové okno. Skalní brána ze seriálu Hra o trůny se propadla do moře

Sklaní brána Azurové okno na maltském ostrůvku GozoFoto: ČTK/AP

Malta navždy přišla o Azurové okno. Přírodní skalní brána vyčnívající do moře patřila k oblíbeným turistickým atrakcím. Pilíř s obloukem na ostrůvku Gozo se zřítil po bouřce, která oblast zasáhla. Nikdo nebyl zraněn, ale přírodní unikát je nenávratně pryč.

„Pod Azurovým oknem bylo hodně rozbouřené moře a najednou se oblouk zhroutil do moře. Ozvala se hlasitá rána a do vzduchu vystříkla voda,“ popsal pro Times of Malta jeden z místních obyvatel Roger Chessell, který byl zrovna v tu chvíli fotit bouřku.

Maltský premiér označil ztrátu na sociální síti Twitter za srdcervoucí. Ministr životního prostředí Jose Herrera oznámil, že by žádný lidský zásah nemohl zhroucení zabránit.

Podle geologa Petera Gatta se vápencový pilíř skýtající podporu oblouku zhroutil v důsledku postupné eroze způsobené mořskou vodou. Turisté měli od loňského roku zakázáno se po oblouku procházet pod hrozbou pokuty 1500 eur, tedy přes 40 tisíc korun.

Azurové okno bylo jednou z nejznámějších památek na Maltě. Lidé si ho často fotili, a odvážlivci z něj dříve dokonce skákali do moře. Skalní útvar posloužil jako kulisa v roce 1981 k filmu Souboj Titánů. Později se objevil také v seriálu Hra o trůny.