Máme právo na nové referendum. Britská premiérka nedrží slovo, říká exšéf skotské vlády

ROZHOVOR. Skotská vláda chce uspořádat další referendum o nezávislosti ještě před tím, než Spojené království formálně odejde z Evropské unie. První skotská ministryně Nicola Sturgeonová vyčítá britské premiérce Therese Mayové, že při plánování brexitu ignoruje zájmy Skotska. Mayová Skotům v příštím ani přespříštím roce právně závazný plebiscit povolit nechce. Dlouhodobě to ale nevyloučila. O vyhlídkách referenda i hlavních argumentech v celé složité záležitosti, si londýnský zpravodaj Jiří Hošek povídal s bývalým skotským prvním ministrem Alexem Salmondem.

Londýnský kabinet obviňuje skotské nacionalisty ze snahy oslabit britskou vyjednávací pozici před začátkem oficiálních rozhovorů s Evropskou unií. Premiérka Mayová tvrdí, že teď ještě nikdo nedokáže říct, jaká bude brexitová realita ani pro Skoty ani pro kohokoli jiného. Alex Salmond tvrdí, že se Skotové chopili iniciativy jen proto, že britská premiérka nedrží slovo.

Máme právo na nové referendum. Britská premiérka nedrží slovo, říká exšéf skotské vlády. Mluvil s ním londýnský zpravodaj Jiří Hošek

„Premiérka slíbila, že s regionálními vládami domluví celobritskou pozici, kterou pak bude hájit při jednáních s Evropskou unií. Tomuto slibu prostě nedostála. Ani se o dosažení společné pozice pořádně nepokusila. Bývalý premiér Cameron také zpočátku tvrdil, že referendum o skotské nezávislosti nebude. Doby, kdy si britská vláda mohla diktovat načasování a podmínky skotského referenda jsou dávno pryč," prohlásil v rozhovoru pro Český rozhlas a další zahraniční média Salmond.

Architekt plebiscitu ze září 2014 tvrdí, že Skotsko má právo na nové referendum. Britská vláda mu totiž slibovala, že přítomnost Skotska v EU zajistí jedině setrvání v rámci Spojeného království. Skotští voliči poslechli a teď proti své vůli míří k východu z Evropské unie.

„Na straně 23 vládního prohlášení skotské vlády stojí, že skotský parlament má právo vypsat nové referendum o nezávislost, pokud se zásadně změní okolnosti hlasování. Jako příklad se uvádí odchod Skotska z Evropské unie proti jeho vůli. Tyto okolnosti se skutečně naplnily a Nicola Sturgeonová svým prohlášením neudělala nic jiného, než že naplnila volební prohlášení skotského kabinetu," popisuje.

Bývalý skotský první ministr Alex SalmondFoto: Jiří Hošek

Salmond po prohraném referendu v roce 2014 rezignoval na funkci prvního skotského ministra a předsedy Skotské národní strany. Dnes je řadovým poslancem Dolní sněmovny, ale v zákulisí si udržuje velký vliv.

Plebiscit podle něj rozhodně není nevyhnutelný a může ho prý zastavit odklon od takzvané tvrdé varianty brexitu. Nicola Sturgeonová chce referendum uspořádat v době, kdy už budou známé jasné podmínky odchodu Británie z EU a kdy ještě prý nebude pozdě na to, aby se Skotsko vydalo alternativní cestou.

„Logika je taková, že se referendum musí konat ve stejné době, kdy Dolní sněmovna bude posuzovat dojednanou smlouvu o podmínkách brexitu. Poslanci budou mít na výběr buď tuto smlouvu přijmout, nebo se smířit s tím, že nebude přijata vůbec žádná dohoda. Nicola Sturgeonová chce, aby Skotové měli na výběr mezi podmínkami brexitu, které předloží britská vláda poslancům, a myšlenkou nezávislého Skotska v evropském kontextu. Schválně neříkám výslovně v Evropské unii," upřesňuje Salmond.

Theresa Mayová prohlásila, že na další skotské referendum teď není vhodná doba, a že všelidové hlasování ve Skotsku v příštích dvou letech připustit nehodlá.

Podle první skotské ministryně Sturgeonové by odmítnutí referenda, s jehož vypsáním by měl vyslovit souhlas také britský parlament, bylo nedemokratické a dokládalo by údajně strach londýnské vlády z rozhodnutí skotského lidu.