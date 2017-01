Mayová chce 'tvrdý brexit'. Británie opustí jednotný evropský trh

Premiérka Velké Británie Theresa MayováFoto: Reuters

Britská premiérka Theresa Mayová vystoupila s očekávaným projevem k odchodu země z Evropské unie. Mimo jiné v něm vyloučila částečné členství ve společenství, tedy takzvaný "měkký brexit". Oznámila, že Británie opustí jednotný evropský trh, ale chce zůstat členem celní unie. Nestojí nicméně o jakékoliv "třenice".

Premiérka řekla, že nechce, aby Británie byla rozkročená, jednou nohou v EU, jednou nohou mimo. Mayová zdůraznila, že si její země nechce udržovat dílky unijního členství. Kdyby prý Spojené království zůstalo v jednotném evropském trhu, při zachování jeho 4 pilířů by to znamenalo, že Británie zůstane v EU jako takové, a to prý nejde.

Ministerská předsedkyně nicméně ujistila, že si nepřeje rozpad EU, nýbrž její úspěch. Zároveň si přeje, aby Británie byla silnou zemí, která bude mít globální rozměr a bude s EU úzce spolupracovat. Británie touží po zcela novém partnerství, které bude respektovat odlišnost ostrovní země a její nové aspirace.

Premiérka řekla, že chtěla garantovat právo občanů EU zůstat v Británii, a recipročně Britů v EU, ještě před začátkem oficiálních jednání o brexitu. Několik evropských lídrů ale prý takový postup odmítlo. Mayová ale nepohybuje o tom, že se na téhle věci najde shoda velmi rychle.

Kromě odchodu z jednotného trhu Mayová plánuje odstoupit od Soudního dvora EU a od dalších unijních struktur. Mimo jiné chce kontrolovat počet lidí přicházejících z unijních zemí. Podle Mayové ale bude imigrace pokračovat, Evropané budou v Británii vždy vítáni. Bez upřesnění podmínek také uvedla, že si přeje novou celní dohodu s unií.

Theresa Mayová občany ujistila, že o konečné podobě dohody, kterou Londýn vyjedná s Bruselem, bude jednat parlament.

Konzervativní premiérka připustila, že brexit je pro Británii nejistou cestou. Věří však, že zemi čeká lepší budoucnost a postavení ve světě. Vyzvala přitom k jednotě Brity, kteří v loňském červnovém referendu hlasovali pro brexit poměrem 52 ku 48 procentům hlasů. Brexit je podle Mayové příležitost mít silnou, otevřenější, tolerantnější a bezpečnou „globální Británii“.

Na projev Mayové už zareagovala skotská premiérka Nicola Sturgeonová. Ta prohlásila, že tzv. tvrdý brexit může být pro Velkou Británii ekonomickou katastrofou a její země za toto směrování nehlasovala. „Skotsko musí mít možnost vybrat si vlastní budoucnost, pokud budou všechny pokus o kompromis ohledně brexitu odmítnuty,“ citovala Sturgeonovou agentura Reuters.

Připomeňme, že Britové o odchodu z osmadvacítky rozhodli v referendu loni koncem června. Vláda ale doposud neaktivovala článek 50 Lisabonské smlouvy, který upravuje podmínky pro vystoupení země z EU.

Autor: ČRo