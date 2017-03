Města duchů pod vládou divočáků. Usedlíci se po šesti letech od Fukušimy vracejí domů

Šest let po havárii v jaderné elektrárně Fukušima se do opuštěného přímořského města Namie pomalu vrací původní obyvatelé.Foto: Reuters

Do jednoho z nejopuštěnějších přímořských měst v Japonsku se pomalu vrací život. Před šesti lety obyvatelé Namie v panice opouštěli své domovy a utíkali před radiací, kterou do okolí chrlila nedaleká fukušimská jaderná elektrárna zasažená asi největší přírodní katastrofou v historii země. Nyní se do vyprázdněného města obsazeného divokými prasaty vrací stovky lidí s nadějí, že je ještě možné ho zachránit. Jejich příchod popisuje v reportáži agentura Reuters.

Vyprázdněné obchody s popraskanými zdmi, které stojí na hlavní ulici, občas míjí nákladní auto. Na chodníku lemujícím silnici leží spadané cedule, které svými nápisy připomínají život ve městě před březnem 2011.

Poničené domy opodál opravuje několik dělníků. Na příchod starousedlíků se v zachovalé radnici připravuje zhruba 60 zaneprázdněných zaměstnanců. Kousek od ní, na dvorku jednoho z opuštěných domů, postávají nerušeně dvě divoká prasat, která hledají něco k jídlu.

Náznaky života se do Namie vrací šest let poté, co její rezidenti v panice uprchli před radiací. Tu do okolí vypouštěla fukušimská jaderná elektrárna, kterou 11. března 2011 poškodilo zemětřesení a následná vlna tsunami.

V první vlně se hodlá vrátit ale jen několik stovek z původních skoro 22 tisíc obyvatel. Alespoň to jsou odhady bývalého obchodníka Hideza Sata, který se podílel na plánování obnovy města.

„Jako člověk, který se živil prodejem semen, věřím, že je čas semena také zasít. Sklizeň je daleko, ale věřím, že můžu pomoci k tomu, aby se uskutečnila,“ řekl agentuře Reuters 71letý Sato.

Lidé, kteří se zaregistrovali, mohli ve městě přespávat už od listopadu minulého roku. Jakmile na konci března Japonsko zruší nařízení o evakuaci pro některé části Namie a další tři města, povolení už nebude potřeba.

Namie vzdálená jen zhruba čtyři kilometry od havarované elektrárny bude tak nejbližší oblastí, do které se mohou od roku 2011 obyvatelé vrátit. Do zcela běžného provozu se město už ale zřejmě nevrátí. Radioaktivita totiž zanechala velké části města nepřístupné a obyvatelné už dost možná nikdy nebudou.

Starousedlíci se vrací, ale ne všichni

Více než polovina, přesněji 53 procent, původních obyvatel se proto rozhodlo, že se do Namie nevrátí. Alespoň to ukázal průzkum veřejného mínění z loňského září. Rezidenti vyjádřili obavy z radiace i bezpečnosti jaderné elektrárny, která se už 40 let demontuje.

Více než tři čtvrtiny z dotázaných, kterým je 29 let a méně, návrat neplánují, což znamená, že starší lidé budou v Namii ve výrazné většině a městu bude v budoucnu chybět mladá generace. „Mladí se nevrátí. Buď tam nebude práce, nebo vzdělání pro jejich děti,“ popsal pro Reuters Jasuo Fuchita, který v Namii dříve žil, nyní vede restauraci v Tokiu.

Sám říká, že nechce žít nikde v blízkosti možného úložiště kontaminované půdy, která se nyní systematicky odstraňuje.

Úroveň radiace na radnici v Namii byla 28. února 0,07 microsievertů za hodinu, tedy jen mírně odlišná od zbytku Japonska. V nedalekém městě Tomioka už ale dozimetr ukazoval 1,48 microsievertů za hodinu, což už je asi 30krát víc než v centru Tokia.

Pro zrušení evakuačních nařízení je třeba, aby radiace klesla pod 20 milisievertů za rok. Ve městě musí být také funkční služby, telekomunikační systémy, základní zdravotní péče, péče o seniory a poštovní služby.

V Namii bylo v minulosti šest základních škol a tři střední. Nyní vedení města plánuje otevřít pouze jednu školu, která bude sloužit jako oboje. Zpočátku ale budou muset děti do školy dojíždět jinam. Městská nemocnice má začít fungovat na konci března. Na plný úvazek bude zaměstnán pouze jeden lékař, několik dalších tam bude pracovat na částečný úvazek.

Pod nadvládou divokých prasat

Snaha o rekonstrukci města by mohla vytvořit pracovní místa. Starosta Namie Tamocu Baba doufá, že se mu podaří do města přilákat výzkumné a robotické firmy. Třeba ředitel dřevařské společnosti Munehiro Asada do Namie ale přesunul svůj byznys hlavně proto, aby pomohl s obnovou města, ačkoliv vyhlídky pro úspěšné podnikání nejsou v oblasti zatím moc příznivé.

„Prodeje stěží dosahují desetiny toho co dřív, ale spustit továrnu je moje priorita. Pokud se nikdo nevrátí, město zcela zmizí,“ popsal pro Reuters.

Například 69letý Šoičiro Sakamoto má naopak nejvíc práce ještě před příchodem původních obyvatel. Loví divočáky, kteří pronikli do rezidenčních oblastí nedaleko Tomioky. Jeho tým 13 lovců chytá zvířata nejprve do pastí a poté s nimi skoncují výstřelem ze vzduchové pušky.

„Divoká prasata se lidí nebojí. Zírají přímo na nás, jako kdyby říkali: ‚Co to proboha děláš?‘ Je to jako když se naše město dostalo pod kontrolu divočáků,“ řekl Sakamoto reportérům agentury Reuters.

Někteří z bývalých obyvatel se domnívají, že by evakuační nařízení mělo trvat alespoň do chvíle, než úroveň radiace klesne a demontáž havarované elektrárny pokročí. Podle starosty Baby je to ale teď nebo nikdy. „Město by mohlo přestat kompletně existovat,“ uzavřel.