Miliony od Boeingu i z Las Vegas. Trumpovu inauguraci dotují štědré peněženky korporátních titánů

Prezidentská přísaha Donalda Trumpa se nebude odehrávat ve skromných kulisách. Tým, který slavnostní inauguraci organizuje, vybral od sponzorů přes sto milionů dolarů – dvojnásobek dosavadního rekordu. Zásluha patří především titánům korporátní Ameriky, jejichž štědrost splatí intimní zákulisní setkání s nadcházející vládou, upozorňují New York Times.

Letecká velmoc Boeing, kterou Trump v prosinci zepsul kvůli cenám vojenských kontraktů, inauguračním slavnostem přilepšila milionem dolarů. Půl milionu daroval ropný gigant Chevron, podobně velkoryse přispěl Sheldon Adelson, kasinový magnát z Las Vegas, který Trumpovu kampaň na podzim občerstvil rekordní částkou 25 milionů. A zdaleka nejsou sami, uvedly v neděli NY Times: šesti a sedmimístné sumy poslala řada dalších jmen korporátní scény.

Výměnou se mohou těšit na účast „paralelním inauguračním týdnu“, pečlivě naplánovaném za kulisami oficialit, kde na ně stran zraků veřejnosti čekají intimní setkání s členy nové vlády.

Nic nového pod sluncem

Není to nic nového: ať už se do Bílého domu stěhuje kdokoli, korporace a bohatí sponzoři každé čtyři roky pravidelně otevírají peněženku a pravidelně jsou za to odměněni výhodnými schůzkami s těmi správnými lidmi, kdy lze, například nad společným obědem, leccos dojednat.

Čtěte také: Na počátku byl Kennedy. Po stopách zákona o nepotismu, který překáží Trumpovi a kdysi strašil i Clintonovy

Jenže tentokrát je všeho víc, píšou NY Times: nejen darovaných peněz, ale také toho, co zaplatily. Sponzorské balíčky začínají na 25 000 dolarech a některé přesahují milion, přičemž spolu s částkou stoupá i počet pozvánek a zkracuje se vzdálenost mezi sponzorem a Bílým domem.

„Tohle není nic menšího než prodej přístupu k prezidentovi, viceprezidentovi a kabinetu – a to velmi bezostyšný, neomezený prodej přístupu,“ řekl listu Craig Holman, expert na politickou etiku z iniciativy Public Citizen. „A rozhodně si protiřečí s jakýmkoli prezidentským kandidátem, který mluví o vysoušení (washingtonské) bažiny,“ připomíná Holman Trumpův slib, že v čele země zatočí s lobbistickými a korupčními vazbami.

Luxus, ples a večeře při svíčkách

Na co se tedy ti, kteří inauguraci financovali, mohou těšit? Jisté je, že zažijí jiný týden než běžní Američané u televizních obrazovek, dokládá časový rozvrh, který mají NY Times k dispozici.

Program startuje v úterý slavnostní večeří pro Trumpovy ministry, vůdčí jména Kongresu a zahraniční diplomaty, k nimž se připojí několik pečlivě vybraných top dárců. Středa k obědu slibuje recepci pořádanou Reincem Priebusem, který míří do čela prezidentské kanceláře, a později večeři na počest nadcházejícího viceprezidenta Mikea Pence. Ve čtvrtek, po veřejném koncertu u Lincolnova památníku, čeká vybrané hosty večeře při svíčkách s Donaldem Trumpem a jeho rodinou.

Sponzorům bude k dispozici také soukromá doprava mezi slavnostními akcemi a vybranými luxusními hotely, kde mají zajištěné ubytování. Ve volném čase mohou zavítat do muzeí Smithsonian, kde jim inaugurační výbor zajistil soukromé prohlídky. Ti štědřejší obdrželi VIP vstupenky na slavnostní skládání přísahy, inaugurační průvod a následný ples.

This is our day in history. On January 20 we will #MAGA with @realDonaldTrump and @mike_pence!



Join us → https://t.co/nNXbsJp2Yy pic.twitter.com/dHOKzVDzud